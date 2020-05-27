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Bilsem ki’ ile hayalini gerçekleştirdi!

Bahar Gelir’in hayali gerçek oldu. Serdar Ortaç’ın “Bilsem ki” şarkısını okumayı uzun yıllardır isteyen sanatçı, sonunda dileğine kavuştu.

Bilsem ki’ ile hayalini gerçekleştirdi!
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Bahar Gelir’in hayali gerçek oldu. Serdar Ortaç’ın “Bilsem ki” şarkısını okumayı uzun yıllardır isteyen sanatçı, sonunda dileğine kavuştu. Duygusal şarkıya etkileyici sesiyle hayat veren Bahar Gelir, klibini de siyah beyaz çekti.

“İlla da” albümüyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Bahar Gelir, müzik dünyasının en sevilen eserlerinden birine eşsiz yorumuyla yeniden hayat verdi. Sanatçı, “Küçük yaşlardan bu yana en sevdiğim şarkı” dediği “Bilsem ki”yi seslendirdi. Söz ve müziği Serdar Ortaç’a ait şarkı, Gelir’in sesiyle bambaşka bir ruha büründü.

SİYAH BEYAZ KLİP

Düzenlemesini Tolga Kılıç’ın yaptığı “Bilsem ki”ye klip de çekildi. Yönetmenliğini Halil Güzel ve Oktay Bingöl’ün üstlendiği klibin çekimleri stüdyoda 18 saatte tamamlandı. Siyah beyaz olarak tasarlanan klibin şarkının dramını yansıttığını söyleyen Bahar Gelir, “Bilsem ki’yi okumak hayalimdi. Bu şarkıyı profesyonel anlamda seslendirip klip çeken tek kadın sanatçı benim. Hem şarkının son hali hem de klip çalışmamız çok içime sindi. Dinleyicilerin de seveceğini düşünüyorum” dedi. “Bilsem ki” dijital platformlarda yayında.

 KLİP LİNKİ

https://www.youtube.com/watch? v=TBxO5UqoPD8

 

 

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