Fulden Aras kimdir hastalığı nükseden şarkıcı takipçilerinden dua istedi!

Şarkıları ile bir döneme damgasını vuran Fulden Uras, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hayranlarını üzdü. Fulden Uras eski hastalığının nüksettiğini ve ameliyat olacağını duyurdu, sevenlerinden dua istedi. Uras, bir röportajında 13 yaşından beri hastanelerden çıkmadığını dile getirmiş kendisinde meme kanseri ve şeker hastalığı bulunduğunu dile getirmişti.

''Allah'ın izniyle sağlıkla çıkacağım''

"Herkese merhaba, ben yarım saat sonra ameliyata gireceğim. Yine eski problem maalesef nüksetti ama bu sefer çok acılı geldi. Normalde yarın ameliyat olmayı bekliyordum. Sokağa çıkma yasağı bitsin diye... Biz gerekli izinlerimizi aldık. Hocamız da hastaneyi ayarladı. Şuan tüm testlerim yapıldı. ameliyata gireceğim, Allah'ın izni ile sağlıkla çıkacağım.

''Gerçekten çok ağrım var''

Çok mesaj atmışsınız. Hiçbirine dönemiyorum. Gerçekten çok çok ağrım var. Görüşmek üzere inşallah ameliyattan sonra. Bugün biraz zor geçebilir... Kardeşlerim bilgi verecektir size... Beni düşündüğünüz için, dualarınızda olduğum için çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Benim de bayram kıyafetim bu bayram böyle oldu... "

Ameliyat sonrası ilk açıklama erkek arkaşından geldi

Fulden Uras'ın erkek arkadaşı Burak Buluç, ameliyat sonrası açıklama yaptı. Uras'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Buluç, "Göğsündeki rahatsızlık nedeniyle ameliyata alındı. Daha önce de 17 kez aynı ameliyatı olmuştu. Patolojionuçları hep temiz çıkıyor ama hastalık tekrarlıyor. 1 sene sonra yine tekrarladı. Şu an kendisi iyi. Göğsün içi boşaltıldı, drenaj takıldı (Göğüs tüpü). Doktor bey bir ameliyat daha yapıp tamamen göğsün içini boşaltacağını söyledi, Fulden hanım gerekirse bütün göğsümü alsın da yeter ki bu acıdan kurtulayım diyor. Daha sonra göğüs için gerekli estetik hamleler yapılır" diye konuştu.

