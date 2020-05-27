search menu
search
close

Fulden Aras kimdir hastalığı nükseden şarkıcı takipçilerinden dua istedi!

Hastalığı yeniden nükseden Fulden Uras ameliyata alındı. Ameliyat öncesi sosyal medya hesabından video paylaşan Fulden Uras, takipçilerinden dua istedi..

Fulden Aras kimdir hastalığı nükseden şarkıcı takipçilerinden dua istedi!
-A A+

Şarkıları ile bir döneme damgasını vuran Fulden Uras, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hayranlarını üzdü. Fulden Uras eski hastalığının nüksettiğini ve ameliyat olacağını duyurdu, sevenlerinden dua istedi. Uras, bir röportajında 13 yaşından beri hastanelerden çıkmadığını dile getirmiş kendisinde meme kanseri ve şeker hastalığı bulunduğunu dile getirmişti.

''Allah'ın izniyle sağlıkla çıkacağım'' 

"Herkese merhaba, ben yarım saat sonra ameliyata gireceğim. Yine eski problem maalesef nüksetti ama bu sefer çok acılı geldi. Normalde yarın ameliyat olmayı bekliyordum. Sokağa çıkma yasağı bitsin diye... Biz gerekli izinlerimizi aldık. Hocamız da hastaneyi ayarladı. Şuan tüm testlerim yapıldı. ameliyata gireceğim, Allah'ın izni ile sağlıkla çıkacağım.

''Gerçekten çok ağrım var'' 

Çok mesaj atmışsınız. Hiçbirine dönemiyorum. Gerçekten çok çok ağrım var. Görüşmek üzere inşallah ameliyattan sonra. Bugün biraz zor geçebilir... Kardeşlerim bilgi verecektir size... Beni düşündüğünüz için, dualarınızda olduğum için çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Benim de bayram kıyafetim bu bayram böyle oldu... "

Ameliyat sonrası ilk açıklama erkek arkaşından geldi 

Fulden Uras'ın erkek arkadaşı Burak Buluç, ameliyat sonrası açıklama yaptı. Uras'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Buluç, "Göğsündeki rahatsızlık nedeniyle ameliyata alındı. Daha önce de 17 kez aynı ameliyatı olmuştu. Patolojionuçları hep temiz çıkıyor ama hastalık tekrarlıyor. 1 sene sonra yine tekrarladı. Şu an kendisi iyi. Göğsün içi boşaltıldı, drenaj takıldı (Göğüs tüpü). Doktor bey bir ameliyat daha yapıp tamamen göğsün içini boşaltacağını söyledi, Fulden hanım gerekirse bütün göğsümü alsın da yeter ki bu acıdan kurtulayım diyor. Daha sonra göğüs için gerekli estetik hamleler yapılır" diye konuştu.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Hatice Şendil'in bayram pozlarına beğeni yağdı! Hatice Şendil'in bayram pozlarına beğeni yağdı!
Magazin
Pınar Altuğ'a atılan çirkin mesajların ardı arkası kesilmiyor! Pınar Altuğ'a atılan çirkin mesajların ardı arkası kesilmiyor!
Magazin
En Güncel Galeriler
Böyle gelenek görülmedi! İnsan kafalarını küçültüp...
Böyle gelenek görülmedi! İnsan kafalarını küçültüp...
Kimse beklemiyordu! Bornozlu paylaşımı sosyal medyada olay oldu!
Kimse beklemiyordu! Bornozlu paylaşımı sosyal medyada olay oldu!
Şeyma'nın DJ sevgilisinin mahrem fotoğrafları daha neler var neler!
Şeyma'nın DJ sevgilisinin mahrem fotoğrafları daha neler var neler!
'Elite' dizisinin yıldızı yarı çıplak poz verdi! Instagram yıkıldı!
'Elite' dizisinin yıldızı yarı çıplak poz verdi! Instagram yıkıldı!
Meğer Ahu Tuğba Adnan Oktar'ın yıllar önceki...
Meğer Ahu Tuğba Adnan Oktar'ın yıllar önceki...
Kainat güzelinin pozları sosyal medyayı salladı!
Kainat güzelinin pozları sosyal medyayı salladı!
Önceki Haberler
Bilsem ki şarkısına Bahar Gelir yorumu
Bilsem ki şarkısına Bahar Gelir yorumu
Her gün süt içmenin bu faydası inanılmaz!
Her gün süt içmenin bu faydası inanılmaz!
Kalçasını büyüttüren Linet'ten olay paylaşım! Beğeni yağdı!
Kalçasını büyüttüren Linet'ten olay paylaşım! Beğeni yağdı!
Kahvaltıdan kalkmak istemeyeceksiniz: Tereyağlı yumurta kapama
Kahvaltıdan kalkmak istemeyeceksiniz: Tereyağlı yumurta kapama
Damak yarasını yok eden doğal çözümler!
Damak yarasını yok eden doğal çözümler!
Kokusu ve tadıyla baş döndürür: Limon kremalı kek tarifi
Kokusu ve tadıyla baş döndürür: Limon kremalı kek tarifi
Şahane lezzet: Elbasan tava tarifi
Şahane lezzet: Elbasan tava tarifi
İpek Filiz Yazıcı kardeşinin resmini paylaştı! Bakın kime benzetildi!
İpek Filiz Yazıcı kardeşinin resmini paylaştı! Bakın kime benzetildi!
Yorumlar