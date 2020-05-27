Survivor Aycan Yanaç kimdir gözyaşlarına boğuldu olmuyor artık bitti!

Survivor 2020'de yarışan yarışmacılardan biri olan Aycan, son dönemdeki performans düşüklüğü ile herkesi şaşırtıyor. İletişim ödüllü yarış sırasında takım arkadaşıyla ile ufak çaplı gerginlik yaşayan Aycan, oyun sonrası ağlamaya başlayarak "Olmuyor artık bitti" dedi. Takım arkadaşlarının teselli ettiği Aycan, desteğin ardından tekrar parkurda yarışmaya başladı.

''Buraya kadarmış''

Kaybettiği yarış ardından takım arkadaşı Elif ile konuşan Aycan, “Hayır ben bir daha çıkmayacağım. Olmuyor, yeter bıktım artık. Kötü olduğumu kabul ediyorum demek buraya kadarmış” dedi.

Gözyaşlarına boğuldu

Takım arkadaşlarının teselli ettiği Aycan, desteğin ardından tekrar parkurda yarışmaya başladı. Oynadığı ilk oyunda da Evrim’e kaybedince Aycan gözyaşlarına boğuldu.

Aycan Yanaç kimdir?

Aycan Yanaç, 21 Kasım 1998 yılında Almanya'nın Nünberg şehrinde dünyaya geldi. Ülkemizde A Milli Kadın futbol takımında forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynuyor. Futbola Nünberg'le başlayan Aycan Yanaç, kariyerine daha sonra Köln'de devam etti.Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015’te Bosna-Hersek’e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynadı.2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer aldı7 Nisan 2018’de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kezçağrıldı. Survivor 2020 sezonunun ünlüler kadrosunda yer alacak olan Aycan Yanaç, iddiasını şu sözlerle ortaya koydu: “Almanya'da futbolda adımı konuşturdum. Türk milli takımında ter döktüm. Şimdi kendimi Survivor'da kanıtlamaya geliyorum.”