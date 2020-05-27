Kalça estetiği yaptıran Linet kimdir mini şortuyla sosyal medyayı salladı!

Ünlü şarkıcı Linet, 3 ay önce kalça büyütme estetiği yaptırmıştı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimlerden biri olan şarkıcı son paylaşımı ile sosyal medyayı salladı. Sokağa çıkma yasağından dolayı evinde olan şarkıcı, havuz başında mini şortuyla poz verdi, paylaşımına beğeni yağdı.

''Uzaklarda arama çünkü kalbimdesin''

Mini şort ve kolsuz bluzu ile terasındaki havuzun başında poz veren Linet, bu anları "Uzaklarda arama çünkü sen kalbimdesin. En yakın zamanda yan yana can cana bayramlar kutlamak dileğiyle" notuyla ve "Evde kal Türkiye" etiketiyle paylaştı. Başarılı şarkıcı geçtiğimiz Şubat ayında kalça büyütme estetiği yaptırmıştı.

Peki Linet kimdir?

Şarkıcı Linet, etkili sesi ve zaman zaman aşk haberleri ile gündeme geliyor. Sesi ile dikkat çeken Linet 44 yaşında ve aslen İsrailli. Babası İsrailli annesi Türk olan Linet uzun süre İsrail'de yaşadı, orada büyüdü. Hiç evlilik yapmayan Linet, 2016 yılında evlenmek üzereyken sevgilisinin evli olduğunu öğrenmiş ve hayatının şokunu yaşamıştı. Türk-İsrailli şarkıcı Linet Menaşi, 5 Mart 1975 tarihinde dünyaya geldi. İsrail'de doğup büyümüştür. Annesi bir dönemlerin önemli Türk Sanat Müziği şarkıcılarından olan Bursalı Leyla Özgecan, babası ise İstanbullu Şumuel Menaşe'dir. 10 yaşında ilk albümünü İsrail'de yapan Linet, 1993 yılında Ani Ana isimli şarkı ile Eurovision Şarkı Yarışması İsrail elemelerine katılmıştır. Türkiye'deki ilk albümü 1995 yılında yayınlanmıştır. Türkçe ve İbranice'nin yanı sıra Arapça ve İngilizce şarkılar da söylemektedir.

İşte o paylaşımı...