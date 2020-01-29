Tereyağlı yumurta kapama tarifi kahvaltıda enfes lezzet!

Kahvaltı sofralarında değişik bir tarif arayanlar buraya! Oldukça kolay ve pratik bir şekilde hazırlanan tereyağlı yumurta kapama tarifiyle sofralarınızı şenlendirmeye ne dersiniz? Özellikle kahvaltıya davet ettiğiniz misafirlerinizi ağırlamak için harika bir öneri olacak bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Peki tereyağlı yumurta kapama tarifi nasıl yapılır? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda tereyağlı yumurta kapama tarifi.

MALZEMELER:

3 adet yumurta, 3 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kekik

HAZIRLANIŞI:

İlk olarak yumurtaları haşlayın. Kabuklarının kolay soyulması için haşlanırken içerisine birkaç dilim limon atabilirsiniz. Haşlanmış yumurtaların kabuklarını soyun ve ortadan ikiye kesin. Bir tavada (bakır tava olursa daha lezzetli olur) yeterince tereyağı eritin. Yağı yakmamaya dikkat edin. Yağ kızmaya başladıktan sonra yumurtaların sarı yüzü yağa bakacak şekilde yatırın. 1-2 dakika bu şekilde pişmesini bekleyin ardından üzerine pul biber, tuz, karabiber ve kekik serpip ocaktan alın. Yumurta kapamanız hazır. Afiyetler olsun.