Kanserle mücadele eden şarkıcı Şimal'den üzücü haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı

10 Nisan'da meme kanseri teşhisi konulan ve hızlı şekilde tedavisine başlanan ünlü şarkıcı Şimal, 30 Haziran'da yaptığı açıklamada kemoterapi tedavisini sonlandırdığını ve konserlerine devam edebileceğini aktarmıştı. Bodrum'a geçen ve konserlerine başlayan ünlü şarkıcıdan üzücü haber geldi. Ünlü şarkıcı, dün öğle saatlerinde değerlerinin düşmesinin ardından Bodrum'daki özel bir hastaneye kaldırıldı.

BİR SÜRE DİNLENMESİ GEREKİYOR

Bodrum ve Çeşme'de bugün ve yarın iki ayrı konser vermesi beklenen sanatçının aniden değerlerinin düşmesi üzerine müdahale edildi. Menajeri Esat Kaba, hastane doktorlarının Şimal'in sağlık durumunun stabil olduğunu ve bir süre dinlenmesi gerektiğini söylediğinin altını çizdi.

3 AYDIR KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Şimal, yaklaşık 3 aydır meme kanseri tedavisi görüyordu. Geçen hafta pet raporu temiz çıkan şarkıcı konserlerine Bursa ve Eskişehir'den başlamıştı.