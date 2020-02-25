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Boyun kırışıklıkları nasıl azaltılır ağır kolyeler takmayın!

Kadınların kırışıklıklarından en çok şikayetçi oldukları bölge olan boyun bölgesini gençleştirecek ipuçlarını paylaştık. İşte boynu gençleştiren yöntemler!

Boyun kırışıklıkları nasıl azaltılır ağır kolyeler takmayın!
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Boynumuz vücudumuzda yaşlanma belirtilerini en hızlı gösteren yerdir. Boyun bölgesinde yağ hücrelerinin diğer bölgelere oranla az olması, cildin ince olması bunun nedenlerindendir. Birçok kadın boynundaki çizgiler ve kırışıklık görünümü için çözüm yolları arıyor. Elmaelma.com olarak boynunuzun daha genç gözükmesini sağlayacak önerileri haberimizde bir araya getirdik...

Ağır kolyeler kullanmayın

Ağır kolyeler veya takılar boynunuzdaki nazik cildi gerilmesine yol açar. Bu ve bunun gibi takıları sadece özel günlerde takmak boynunuz için daha iyi olacaktır.

Düzenli olarak nemlendirin

Boyun bölgesini mutlaka düzenli olarak nemlendirin. Üstelik bunun için özel bir losyon kullanmanıza da gerek yok, çünkü normal yüz kreminiz boynunuz için de iyi olacaktır. Sadece boynunuza nasıl uyguladığınıza dikkat edin. Parmaklarınızı hafifçe yukarı doğru hareket ettirerek sarkmaları önleyebilirsiniz.

Duruşa dikkat!

Her şeyden önce, kötü bir duruş baş ağrısı ve boyun ağrısının nedeni olabilir. İkinci seçenek ise sürekli bükülme nedeniyle kırışıklıklar ortaya çıkabilir. Güzel bir cilt ve iyi bir duruş için cep telefonu kullanımını azaltmaya çalışın. Birçok insan bir şey okurken veya izlerken göz seviyesini daha düşük tutar ve bu da kırışıklıkların görünümünü çoğaltır.

Aşırı parfüm kullanımından kaçının

Parfümler , cildinizi kurutan ve daha az elastik hale getiren alkol ve farklı aromatizatörler içerir. Gün boyunca parfümünüzü yenilemeye alışkınsanız, sadece bileklere uygulamanız boynunuz için daha iyi olacaktır.

C vitamininden zengin beslenin

C vitamini cildi elastik yapan kollajen üretimini arttırır. Bu nedenle beslenmenize daha fazla narenciye, domates ve çilek eklemeyi unutmayın. Omega-3 ve omega-6 yağ asitleri açısından zengin besinler yemeyi tercih edin. Zeytinyağı, yağlı balık, fındık ve avokado gibi besinler cildi içeriden beslemeye yardımcı olurlar.

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