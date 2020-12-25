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Kendall Jenner'ın Noel pozlarına takipçilerinden beğeni yağdı!

Ünlü model Kendall Jenner, yılbaşı ağacının yanında poz verip sosyal medya hesabından paylaştı. Jenner'ın paylaşımı binlerce beğeni aldı.

Kendall Jenner'ın Noel pozlarına takipçilerinden beğeni yağdı!
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Kardashian-Jenner ailesi bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle düzenledikleri Noel partisini iptal etse de önceki gün kendi içlerinde küçük bir kutlama gerçekleştirdi. Aile üyelerinden model Kendall Jenner, yılbaşı ağacının önünde verdiği pozlarla gecenin yıldızı oldu.

Paylaşımı büyük ilgi gördü

Jenner, Kourtney Kardashian'ın evinde, yılbaşı ağacı ile süslenen salonda çekilen karelerini Instagram hesabından yayınladı. 25 yaşındaki model, yılbaşı ağacının önünde verdiği doğaçlama pozlarını "Küçük hediye" notuyla paylaştı.

Ablası tepkilerden korktu

Kourtney Kardashian ise Noel paylaşımları için sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla olası tepkilerin önüne geçmek için sadece ailesine ev sahipliği yaptığını duyurdu.

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