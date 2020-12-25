Sigarayı bırakmanızı sağlayan besinler neler her gün bir tane tüketirseniz....

Her sigara içtiğinizde toksik gazlar akciğerlerinize ve ardından kan dolaşımınıza geçer ve vücuttaki her organa yayılırlar. Bir sigara nikotin ve çeşitli başka bileşikler içeren tütün yaprakları kullanılarak yapılır. Tütün ve bileşikler yandığında, kansere neden olduğu bilinen 40'tan fazla tehlikeli kimyasal salgılarlar. Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, sigara bıraktıran besinler hakkında bilgiler verdi.

Her sigara içtiğinizde toksik gazlar akciğerlerinize ve ardından kan dolaşımınıza geçer ve vücuttaki her organa yayılırlar. Bir sigara nikotin ve çeşitli başka bileşikler içeren tütün yaprakları kullanılarak yapılır. Tütün ve bileşikler yandığında kansere neden olduğu bilinen 40'tan fazla tehlikeli kimyasal salgılarlar.

ç÷æşSigara dumanı; zehirli gazlardan karbonmonoksit, azot oksit ve eser miktarda kansere neden olan radyoaktif parçacıkları içerir. Puro, pipo, çiğneme tütün ve dumansız tütün de dahil olmak üzere tüm tütün türleri tehlikelidir.Nikotin, beyinde zevkli bir his uyandıran tütün bağımlılığı yapan bir kimyasaldır. Tekrarlanan nikotin alımı beyni duyarsızlaştırır, normal hissetmek için gittikçe daha fazla nikotin ister.



Vücut detoksuna yardımcı olabilecek besinler:

Zencefil, toksinlerin solunum sisteminden uzaklaştırılmasına yardımcı olan anti-enflamatuar (iltihap karşıtı) özelliklere sahiptir. Potasyum, magnezyum, beta-karoten ve çinko gibi birçok vitamin ve mineral içerir.Bazı zencefil ekstrelerinin akciğer kanseri hücrelerini öldürdüğü de bilinmektedir. Bir bitki olarak birçok yemeğe zencefil ekleyebilir veya zencefil çayı şeklinde tüketebilirsiniz.



Zerdeçal

'Altın baharat' olarak da bilinen zerdeçal, anti-enflamatuar (iltihap karşıtı) özellikleri sayesinde ciğerlerimizin temizlenmesine de yardımcı olur.

Elma

“Günde bir elma doktoru evden uzak tutar” atasözünü biliriz. Çok çeşitli flavonoidler, vitaminler ve antioksidanlar, özellikle de akciğer hastalıklarına karşı etkin bir şekilde savaşmamıza yardımcı olan C vitamini içerir.



Sarımsak

Güçlü bir antibiyotik ajan olarak işlev gören ve akciğerlerimizi tıkayan solunum yolu enfeksiyonlarının üstesinden gelmeye yardımcı olan allisin adı verilen bir bileşik içerir.Sarımsak aynı zamanda iltihabı azaltmaya, astımı iyileştirmeye ve akciğer kanseri riskini azaltmaya yardımcı olur.



Yeşil çay

Yeşil çay, kalp-damar sağlığını iyileştirmede etkili olan, çeşitli kanserlere karşı koruyan ve sıvıları ciğerlerimizden alan güçlü antioksidanlar içerir.Yeşil çayın içinde bulunan şifalı bitkiler antimikrobiyaldir, ciğerlerimizin içlerinden mukusun gevşemesine yardımcı olur.

Turpgiller

Bu sebzelerde bulunan klorofil detoksifiye edici görevi görür ve kanın süzülmesinde ve toksinlerin vücudumuzdan atılmasında yardımcı olur.Brokoli, karnabahar, lahana, brüksel lahanası vb. bağışıklık sistemimizi güçlendiren C vitamini bakımından zengindir.Meyve (portakal, limon, nar) ve sebzeler (havuç, kereviz, salatalık, kabak, patlıcan) Sigara, kalsiyum minerali ile C ve D vitaminleri gibi önemli besin maddelerinin emilimini engeller. İçilen yalnızca bir sigara bile vücuttan 25 mg C vitamininin boşalması anlamına gelir.Araştırmalar daha fazla meyve sebze tüketmenin hem eksilen vitamin, mineral depolarını takviye edeceğini hem de sigara içme isteğinin azaltılmasına yardımcı olabileceğini öne sürmektedir. Sigarayı bırakmaya başladığınızda yiyeceklerin tadı daha iyi gelmeye başlar ve lezzetler daha belirgindir, yiyeceklerden daha çok keyif alırsınız.



Ginseng Çayı

Bazı araştırmalar, ginsengin nikotin bağımlılığı için tedavi edici olabileceğini düşündürmektedir çünkü ginseng beyinde zevkle ilgili olan ve tütün içerken bırakılan bir nörotransmiter olan dopaminin etkisini zayıflatabilmektedir. Ginseng çayı içmek, sigara içmenin cezbediciliğini azaltabilir ve daha az keyifli hale getirebilir.



Süt ve süt ürünleri

Yapılan çalışmalarda sigara içenlerin çoğu süt içmenin sigaralarına acı, keskin bir tat verip tadının kötüleştiğini bildirmiştir. Dolayısıyla süt içmek sigaradan uzak kalmak için bir yardımcı olabilir.



Patlamış mısır

Sigarayı bırakırken devamlı bir atıştırma dürtüsü hissedebilirsiniz. Çünkü ellerinizi ve ağzınızı sigarayla meşgul tutamazsınız ve başka şeyler ararsınız. Eğer iştahınız artmışsa veya yemek yemeyi durduramıyormuş gibi hissediyorsanız Amerikan Kalp Derneği’nin önerisi patlamış mısır yemek.



Sizi meşgul etmekle kalmaz, aynı zamanda kendinizi doygun hissetmenize yardımcı olarak sigara içme dürtüsünü azaltır. 1 bardak yağsız/tuzsuz patlamış mısır sadece 65 kalori içerir, patlatırken de geçen süre ile meşguliyet artar.



Dondurulmuş siyah üzüm

Amerikan Kalp Derneği sigarayı bıraktıktan sonra ortaya çıkan şeker krizlerinin önüne geçmek için dondurulmuş siyah üzüm önerisinde bulunuyor. Dondurulduğu için hem yemek için belli bir süre geçecek hem de şeker istekleri baskılanmış olacaktır sonucuna varılmış.



Tarçın çubuğu

Tarçın çubuğunu emmek güzel bir tat verip kalorisiz bir çözüm sunuyor. Aynı zamanda elde de tutulup, oynanabileceği için sigaradan uzak tutacağı yönünde öneriler bulunuyor.Sigarayı bırakmaya çalışırken ne tüketilmemesi gerektiğini bilmek de yardımcı olacaktır. Alkol, kafein, et, şekerli veya baharatlı yiyecekler sigaranın tadını arttırır ve içmeye teşvik eder.

KAYNAK:PEMBENAR