Oyuncu Mert Öcal, Sen Çal Kapımı dizisiyle ekranlara dönüyor!

Arka Sokaklar dizisinden ayrılarak Survivor'a katılmak için Dominik'e giden oyuncu Mert Öcal, yarışmanın bitmesiyle yeniden ekranlara ve oyunculuğa geri dönmeyi planlıyor.

Sen Çal Kapımı dizisine dahil oldu

Mert Öcal, FOX TV'de yayınlanan ve başrollerini Kerem Bürsin ile Hande Erçel'in paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisinin kadrosuna dahil oldu. Survivor Mert Öcal'ın diziye dahil olmasının ardından ünlü yarışmacıya yorum yağdı. Ancak konu hakkında ne oyuncudan ne de dizinin yapım şirketinden resmi bir açıklama gelmedi.

Mert Öcal; Asla Unutma, Rüyalarda Buluşuruz, Oyun Bitti, Görgüsüzler, Aşk Yeniden, Savaşçı, İsimsizler ve Arka Sokaklar gibi projelerde yer aldı.