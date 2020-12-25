Melis Sezen kimdir mutfak pozları sosyal medyayı salladı!

Başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un oynadığı Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Sadakatsiz'de ''yuva yıkan kadın'ı canlandıran Melis Sezen'in muftak pozları sosyal medyayı salladı. Güzel oyuncunun mutfakta çekildiği pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

Dikkat çeken paylaşım

Melis Sezen bu sezonun flaş işlerinden Sadakatsiz’in genç yıldızlarından biri. “Yuva yıkan kadını” oynayan oyuncu sosyal medyada linç yese de o işinden ve dizinin tutmuş olmasından dolayı epeyce mutlu. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan güzel oyuncunun mutfak pozlarına beğeni yağdı.

Aşk haberlerini yalanlamıştı

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde "Derin" karakterine hayat veren başarılı oyuncu Melis Sezen'in, şarkıcı Murat Dalkılıç ile aşk yaşadığı haberleri gündemi sarsmıştı. Sezen çıkan haberleri sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yalanladı.

Melis Sezen kimdir?

Melis Sezen, 2 Aralık 1993 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Koç Üniversitesi’nde Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü’nde eğitim gören Melis Sezen, Hayat Bazen Tatlıdır dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı ve ardından Siyah İnci dizisinde Ebru karakterini canlandırdı.

Rol aldığı ilk film Dünya Hali ve ikinci film Tilki Yuvası oldu. Bağımsız filmlerden sonra ilk ciddi rolünü Yarış atı Bold Pilot ve jokeyi Halis Karataş’ın gerçek hikâyesini anlatan Bizim İçin Şampiyon filmiyle yaptı. 2019 yılında Leke dizisinde “Yasemin” karakteri ilk başrolü oldu. Ardından Sevgili Geçmiş dizisinde yine başrol olan “Deren” karakterini canlandırdı. 2019 yılının sonunda Mucize 2: Aşk filminde “Beren” karakterini canlandırdı.