Kerimcan Durmaz kimdir hapsi istenmişti mahkeme kararını verdi!

Geçtiğimiz aylarda ABD'ye yerleşen DJ Kerimcan Durmaz, Türkiye'ye geldi. Durmaz, 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlamalarında çektiği videoda yaşlılara "Geberin hepiniz, biz gençler olarak devam edelim" diye bağırmıştı. Sosyal medyada tepki alan video sebebiyle hakkında şikayetçi olunulmuştu. Hapsi istenen ünlü fenomen hakkında mahkeme kararını verdi.

DAVA SONUÇLANDI

Mahkemeye giden Kerimcan davasıyla ilgili son durumu anlattı.Uçankuş muhabirine konuşan Kerimcan Durmaz "Dava sonuçlandı. Çok gereksiz ve saçma bir dava olduğunu sayın hakim bey de anladı ve beraat kararı aldım" dedi.

''YANLIŞ TARAFA ÇEKİLDİ''

"O videoda ne demek istediniz?" sorusuna Durmaz, "Yani insanların duyarlı olup dışarı çıkmayarak virüsü yaymaması gerektiğine dikkat çekmek istedim ama yanlış tarafa çekildi. Şu an gayet iyiyim” dedi.

KERİMCAN DURMAZ KİMDİR?

2 Kasım 1994'te İstanbul'un Yeniköy semtinde doğdu.Annesi ev hanımı, babası restoran işletmecisidir. İki ablası vardır.Liseyi bitirdikten sonra Bakü'ye gitti ve makyör olarak çalıştı.2015'ten itibaren Periscope'a ve Snapchat'e yüklediği videolar ile sosyal medyaya adım attı. Daha sonra İstanbul'a döndü ve DJ olarak çalışmaya başladı.Çekimleri Aralık 2016'da başlayacak bir sinema filminde başrolde yer almak üzere teklif aldı. 2016-17 yayın döneminde TV8'de ekrana gelen İşte Benim Stilim yarışmasının yedinci sezonunda jüri üyeliği yapmaya başladı. 30 Kasım 2016'da Samsun'da sahne aldığı bir mekânda LGBT'lere yönelik şiddete uğradı ve yaralandı. Durmaz, bazı köşe yazarları tarafından yalnızca cinsel yönelimi nedeniyle ünlü olduğu ve eşcinselliği "tek tipleştirdiği" gerekçesiyle eleştirilmektedir. Kendi hesabından yaptığı müstehcen paylaşım ile tepkileri üzerine çekmiştir