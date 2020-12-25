search menu
search
close

Kerimcan Durmaz kimdir hapsi istenmişti mahkeme kararını verdi!

DJ Kerimcan Durmaz, videoda yaşlı vatandaşlara 'Geberin' dediği için mahkemelik olmuştu. Mahkemeden karar çıktı.

Kerimcan Durmaz kimdir hapsi istenmişti mahkeme kararını verdi!
-A A+

Geçtiğimiz aylarda ABD'ye yerleşen DJ  Kerimcan Durmaz, Türkiye'ye geldi. Durmaz, 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlamalarında çektiği videoda yaşlılara  "Geberin hepiniz, biz gençler olarak devam edelim" diye bağırmıştı. Sosyal medyada tepki alan video sebebiyle hakkında şikayetçi olunulmuştu. Hapsi istenen ünlü fenomen hakkında mahkeme kararını verdi. 

DAVA SONUÇLANDI

Mahkemeye giden Kerimcan davasıyla ilgili son durumu anlattı.Uçankuş muhabirine konuşan Kerimcan Durmaz "Dava sonuçlandı. Çok gereksiz ve saçma bir dava olduğunu sayın hakim bey de anladı ve beraat kararı aldım" dedi.

''YANLIŞ TARAFA ÇEKİLDİ''

"O videoda ne demek istediniz?" sorusuna Durmaz, "Yani insanların duyarlı olup dışarı çıkmayarak virüsü yaymaması gerektiğine dikkat çekmek istedim ama yanlış tarafa çekildi. Şu an gayet iyiyim” dedi.

 KERİMCAN DURMAZ KİMDİR? 

2 Kasım 1994'te İstanbul'un Yeniköy semtinde doğdu.Annesi ev hanımı, babası restoran işletmecisidir. İki ablası vardır.Liseyi bitirdikten sonra Bakü'ye gitti ve makyör olarak çalıştı.2015'ten itibaren Periscope'a ve Snapchat'e yüklediği videolar ile sosyal medyaya adım attı. Daha sonra İstanbul'a döndü ve DJ olarak çalışmaya başladı.Çekimleri Aralık 2016'da başlayacak bir sinema filminde başrolde yer almak üzere teklif aldı. 2016-17 yayın döneminde TV8'de ekrana gelen İşte Benim Stilim yarışmasının yedinci sezonunda jüri üyeliği yapmaya başladı. 30 Kasım 2016'da Samsun'da sahne aldığı bir mekânda LGBT'lere yönelik şiddete uğradı ve yaralandı. Durmaz, bazı köşe yazarları tarafından yalnızca cinsel yönelimi nedeniyle ünlü olduğu ve eşcinselliği "tek tipleştirdiği" gerekçesiyle eleştirilmektedir. Kendi hesabından yaptığı müstehcen paylaşım ile tepkileri üzerine çekmiştir

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Survivor Mert ekranlara geri dönüyor! Fox'un sevilen dizisiyle anlaştı Survivor Mert ekranlara geri dönüyor! Fox'un sevilen dizisiyle anlaştı
Magazin
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den dikkat çeken mutfak pozları! Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den dikkat çeken mutfak pozları!
Magazin
En Güncel Galeriler
Ölen arkadaşının nişanlısıyla evlenmişti! Ünlü çifte tehdit!
Ölen arkadaşının nişanlısıyla evlenmişti! Ünlü çifte tehdit!
Burçin Terzioğlu'ndan cüretkar yatak pozu!
Burçin Terzioğlu'ndan cüretkar yatak pozu!
Aldatıldığını sevgilisinin gözlerinden anladı! Binlerce kişi...
Aldatıldığını sevgilisinin gözlerinden anladı! Binlerce kişi...
Tayland Kralı'nın metresinin çıplak fotoğrafları ortaya çıktı!
Tayland Kralı'nın metresinin çıplak fotoğrafları ortaya çıktı!
Kırmızı mini elbisesiyle poz veren Duygu, takipçilerini mest etti!
Kırmızı mini elbisesiyle poz veren Duygu, takipçilerini mest etti!
Yaş gününe öyle bir kıyafetle katıldı ki! Davetliler bakmaya doyamadı
Yaş gününe öyle bir kıyafetle katıldı ki! Davetliler bakmaya doyamadı
Önceki Haberler
Bu besinler sigara bıraktırıyor!
Bu besinler sigara bıraktırıyor!
Genital cerrahi cinsel hayatı etkiliyor mu?
Genital cerrahi cinsel hayatı etkiliyor mu?
Aşırı dezenfektan kullanımı ciltte buna yol açıyor!
Aşırı dezenfektan kullanımı ciltte buna yol açıyor!
Leonardo DiCaprio'nun eski halinden eser yok!Son halini görenler şokta
Leonardo DiCaprio'nun eski halinden eser yok!Son halini görenler şokta
Fahriye aşka geldi! Romantik paylaşımına binlerce beğeni yağdı!
Fahriye aşka geldi! Romantik paylaşımına binlerce beğeni yağdı!
Pandemide yılbaşı gecesi için şu önerilere kulak verin!
Pandemide yılbaşı gecesi için şu önerilere kulak verin!
Acun Ilıcalı'dan yeni bomba! Exxen'de eski yıldızlar şov yapacak!
Acun Ilıcalı'dan yeni bomba! Exxen'de eski yıldızlar şov yapacak!
Gün boyu tokluk hissi için: Yulaflı kahvaltı tarifi
Gün boyu tokluk hissi için: Yulaflı kahvaltı tarifi
Yorumlar