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Sarımsaklı un çorbası nasıl yapılır enfes bir lezzet!

15 dakikada hazırlayabileceğiniz bu şahane lezzete hayran kalacaksınız. Hem pratik hem lezzetli bu tarifin nasıl yapıldığına gelin hep birlikte bakalım.

Sarımsaklı un çorbası nasıl yapılır enfes bir lezzet!
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Sarımsaklı un çorbası nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Soğuk kış aylarında içinizi ısıtacak şahane bir lezzetle karşınızdayız. Adeta bir kelle paça çorbası tadında olan fakat sarımsak ve un ile hazırladığımız bu çorbaya bayılacaksınız. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda sarımsaklı un çorbası tarifi. Şimdiden afiyetler olsun. 

MALZEMELER: 

Çorba için:

2 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığ ızeytinyağı, 5 yemek kaşığı un,6 su bardağı sıcak su,1 çay kaşığı tuz,1 çay kaşığı karabiber,1 diş sarımsak 

Üzeri için:

1 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

HAZIRLANIŞI: 

Tereyağı ve zeytinyağını tencereye alarak ısıtın.Tereyağı eridikten sonra unu üzerine ekleyin ve çırpıcıyla karıştırarak hafifçe kavurun.Bir yandan çırpıcı ile tenceredeki unu karıştırarak, bir yandan üzerine sıcak suyu ekleyin.Çorba kaynamaya başladığında tuz ve karabiberini ekleyin.
İnce ince kıyıp ezdiğiniz sarımsakları da ekleyerek güzelce karıştırın ve altını kapatın.Başka bir tavada tereyağını hafitçe kızdırın ve toz kırmızı biberi ekleyin. Çorbanın üstüne dökerek servis edin, afiyet olsun!

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