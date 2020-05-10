Kerim Sabancı ve Hacı Sabancı Boğaz'daki yalılarında denize karşı spor yaptı

Türkiye'deki koronavirüs salgını nedeniyle uzmanlar mümkün olduğunca evden çıkılmaması uyarısında bulunuyor. Ancak ünlüler evlerinin konumları nedeniyle sokağa çıkma yasaklarını çok da hissetmiyor. O isimlerden ikisi hacı Sabancı ve Kerim Sabancı. Sabancı kardeşler Boğaz'daki yalılarında denize karşı spor yaptığı anları sosyal medyadan paylaştı.

Sabancı kardeşler spor yaptığı anları paylaştı

Kerim Sabancı, Instagram hesabından abisi Hacı Sabancı'yla birlikte yalılarında İstanbul Boğazı'na karşı spor yaptığı anları paylaştı.

"Sakin ol şampiyon, evdeyim" demişti

Öte yandan geçtiğimiz günlerde açık havada bisiklet ile kardio yapan Sabancı, Instagram'dan da paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Ancak fotoğrafın dışarıda çekilmesine tepki gösteren bir takipçisi, "İnanamıyorum size. Devlet dışarı çıkmayın diyor, siz dışarıdasınız spor bahanesiyle. Pes yani" dedi. Sabancı ise bu yoruma, "Sakin ol şampiyon, evdeyim" şeklinde yanıt verdi.