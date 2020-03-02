Kolay kahvaltı ekmeği nasıl yapılır sımsıcak sabahların neşesi!

Uzun kahvaltı sofralarınıza şahane bir lezzetin eşlik etmesini istemez misiniz? Üstelik kolayca hazırlanıyor ve pratik. Sımsıcak kahvaltılarınıza eşlik edecek kahvaltı ekmeğinizi kendiniz yapmaya ne dersiniz? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda kahvaltı ekmeği tarifi. Şimdiden afiyetler olsun.

Malzemeler:

1 çay bardağıkefir

1 su bardağıılık su

3/4 çay bardağıtereyağı

1 tatlı kaşığıtoz şeker

1 tatlı kaşığıtuz

2,5 - 3 su bardağıun

1 yemek kaşığıinstant maya

Hazırlanışı:

Derin bir kabın içine eritilmiş tereyağı, kefir, şeker, 1/3 su bardağı ılık su ve mayayı alın. Güzelce karıştırın.Ardından azar azar unu, tuzu ve suyu ilave edin. Bu işlemi azar azar yapmaya özen gösterin. Bir taraftan da yoğurmaya başlayın.

Yumuşacık ve homojen kıvamlı bir hamur elde ettiğinizde tereyağı ile yağlanmış temiz bir kaba hamurunuzu aktarın.Üzerini streç filme kapatarak mümkünse sıcak bir ortamda 40 dakika mayalanmaya bırakın.İki katına çıktığında yağlanmış kelepçeli bir kek kalıbına ya da seramik bir kabın içerisine, eşit miktarda yuvarlak haline getirdiğiniz bezeler halinde tek dizin.Üzerini streç filme kapatın ve yine mümkünse sıcak bir yerde vaktiniz yoksa 20, varsa 40 dakika daha mayalandırın.180 derecede ısıtılmış fırında güzelce kabarıp üzeri de hafifçe kızarana dek 20-25 dakika kadar pişirin.Çıkarıp bir müddet dillendirdikten sonra afiyetle tüketin.