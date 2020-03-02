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Demet Özdemir'den anlamlı doğum günü isteği 41.170 TL toplandı!

Demet Özdemir, 26 Şubat'taki doğum günü için sevenlerinden Koruncuk Vakfı'na bağışta bulunmasını istemişti.Özdemir'in doğum gününde tam 41.170 TL toplandı.

Demet Özdemir'den anlamlı doğum günü isteği 41.170 TL toplandı!
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Erkenci Kuş dizisindeki karakteriyle hafızalara kazınan Demet Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımıyla takipçileri ve sevenleri tarafından büyük taktir toplamıştı. Özdemir, 26 Şubat'taki doğum günü için sevenlerinden Koruncuk Vakfı'na bağışta bulunmasını istemişti. Ünlü oyuncunun doğum gününde tam 41.170 TL toplandı. Özdemir'in hayranları yaptıkları bağışla 13 kız çocuğunun 1 yıllık eğitim masrafını karşılamış oldu. 

Doğum günü isteği alkış topladı 

Oyuncu Demet Özdemir, doğum gününden bir ay önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda alkışlanacak bir harekette bulunmuştu. Ünlü oyuncu açıklamasında  "26 Şubat doğum günümde ailem ve dostlarımdan hediye ya da organizasyon istemiyorum. Onun yerine Koruncuk Vakfı için açtığım kampanyama bağışlarınızı bekliyorum. Büyük & küçük demeden yapılacak bağışlarla hayalim eğitim hayatı risk altında olan kız çocuklarının geleceğine hep birlikte destek olabilmemiz" demişti. Ünlü oyuncunun başlattığı kampanyaya hayranları büyük ilgi gösterdi. Kısa sürede 41.170 TL toplandı ve 13 kız çocuğunun 1 yıllık eğitim masrafı karşılandı.

Peki Demet Özdemir kimdir? 

Demet Özdemir 26 Şubat 1992 yılında Kocaeli'n de dünyaya gelmiştir. Bir ablası ve bir abisi olmak üzere toplam da üç kardeştirler. Demet Özdemir 8 yaşındayken annesi ve babası ayrıldı. Böylece annesiyle beraber İstanbul'a kalıcı olarak yerleşti. Lise eğitimini Akşam lisesinde tamamladıktan sonra Şahika Tekand'dan dans tiyatro kursu aldı. Demet Özdemir'in boyu 1.70 cm'dir.

 İş hayatına ilk olarak ses sanatçısı Bengü'nün dansçı kızlarından biri olarak başladı. Esnek hareketleri ile dikkatleri üzerine çekti ve kısa sürede Efes kızlarından biri olmayı başardı. 2009'da şarkıcı Mustafa Sandal'ın ”Ateş Et” klibinde dansçı kız olarak yer aldı.

 

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