Orgazm olamama nedenleri çok fazla oturmanız sebebi olabilir!

Kadınların birçoğu orgazm problemi yaşıyor. Bu sorunun kaynağı biyolojik bir nedenden kaynaklanmıyorsa çok fazla oturmak, yüksek topuklu ayakkabı giymek, iletişim eksikliği de orgazm olamamanın dolaylı yönden sebepleri olabiliyor. Orgazm olmayı engelleyen nedenleri haberimizde sıraladık...

Oksitosin hormonunuz çok düşük olabilir



Oksitosin, diğer adıyla aşk hormonu, orgazmla birlikte hareket eder. Vücudunuz yeterli oranda oksitosin üretmiyorsa, hazza ulaşmak daha da zor bir hal alır. Düşük oksitosin oranınızın sebebi stres olabilir ancak partnerinizle daha fazla zaman geçirerek, gözlerine bakarak, elini tutarak ve öpüşerek oksitosin oranını artırabileceğiniz bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Yeterince mastürbasyon yapmıyorsunuz



Kendinizi tatmin etme sıklığınız, partnerinizle cinsel hazza ulaşma şansınızı doğrudan etkiliyor. Bir kadının mastürbasyon sırasında hayal gücünü kullanma yeteneği partneriyle birlikteyken de yaratıcı tarafını devreye sokarak ne istediğini ortaya koymasına yardımcı oluyor.



Çok fazla oturuyorsunuz

Kendinizi masanıza ve sandalyenize zincirlemek patronunuzu mutlu etse de bu durum pelvik kaslarınız için kötü bir haber. Bütün gün oturmak pelvik kaslarınızı kısaltarak orgazmı zorlaştırıyor. Uzmanlar bu problemi önlemek için yarım saatte bir sandalyenizden kalkıp hareket etmenizi öneriyor.

Kontrolü kaybetmekten korkuyorsunuz



Hayatınızın her alanında kontrolü elde tutuyorken yatakta tam tersini yapmak zor olabilir. Ancak ipleri bir an olsun elinizden bırakmadan orgazma ulaşmanız mümkün olmayabilir çünkü orgazmlar vücudunuzun bütün kontrolünü ele geçirirler. Cinsel ilişki sırasında hisleriniz tırmanmaya başladığında nefes alıp verin ve vücudunuzu olayların akışına bırakın. Bu konuda yardıma ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız seks terapisi almak iyi bir fikir olabilir.

Yeterli kayganlığa sahip olmayabilirsiniz

Valparaiso Üniversitesi'nin anketine göre kadınların çeyreklik kısmına yakını yetersiz kayganlık nedeniyle orgazm olamıyor. Kayganlaştırıcı vücut sıvısı hem kadının hem de erkeğin genital bölgelerini hassaslaştırarak cinsel hazza yardımcı oluyor. Vücudunuz yeterli oranda salgılamıyorsa öncelikle doktorunuza başvurup nedenlerini öğrenmeli ve gerekirse kayganlaştırıcılara başvurmalısınız.

Cinsel ilişkiden önce tuvalete gitmiyorsunuz

Cinsel ilişkiden sonra tuvaletinizi yaparak idrar yolu enfeksiyonunu önleyebileceğinizi biliyorsunuz. Ancak uzmanlar öncesinde de mesanenizi boşaltmanız gerektiğini söylüyor. Dolu bir mesane orgazma ulaşmayı zorlaştırıyor çünkü anı yaşamak yerine tuvalete gitme baskısı hissediyorsunuz.

Çok yüksek topuklu giyiyorsunuz

Çok yüksek topuklular sadece ayaklarınıza değil aynı zamanda psoas kaslarınıza büyük zararlar veriyor. Belde bulunan psoas kasları pelvik tabanınıza ve genital organınıza giden sinirlerle bağlantılı olduğu için uzmanlar psoas kaslarının yüksek topuklulara bağlı olarak gerilmesinin orgazm için gerekli uyarılma mesajının taşınmasını engelleyebileceğini söylüyor.

İletişim eksikliği

Partnerinizin zihninizi okumasını beklemeyin. Her kadın yaradılış olarak birbirinden farklıdır. Her kadının tatmin olma şekli birbirinden tamamen farklı olabilir, vücudunda farklı noktalardan uyarılabilir. Bazı kadınlar daha yumuşak dokunuşlardan hoşlanırken bazıları daha sert temaslara ihtiyaç duyar. Bu yüzden partneriniz daha önceki cinsel deneyimlerine dayanarak sizin ne istediğinizi bilemez. Bu konuda iletişim kurup ne istediğinizi ortaya koymalısınız.