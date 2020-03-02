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Mülteci çocuklar için yardım çağrısı yapan Haluk Levent tepkilere dayanamadı!

mülteci çocuklar için yardım çağrısı yapan Haluk Levent, gelen olumsuz yorumlara daha fazla dayanamayıp paylaşımlarını sildi.

Mülteci çocuklar için yardım çağrısı yapan Haluk Levent tepkilere dayanamadı!
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AHBAP derneği ile bir çok insana yardım ulaştıran Haluk Levent sınırda bekleyen çocuklar için yardım çağrısında bulundu. Bazı sosyal medya kullanıcıları bu yardım çağrısına ise tepki gösterdi. Ünlü şarkıcı gelen tepkilerin çoğalması üzerine paylaşımlarını sosyal medya hesabından kaldırdı. 

Mülteci çocuklar için yardım çağrısı yaptı

Haluk Levent sınırda bekleyen çocuklar için ve Twitter hesabından "Edirne! Keşan! Çanakkale! İzmir Dikili! Tüm Ahbap'lar sınıra! Çocuklar var! Oralarda sıkışanlar var! Çocuk bezi, çocuk maması, bolca su! Haydi canlarım!" paylaşımında bulundu.

''Lütfen bağışlayın bizi''

Bazı kullanıcıların bu yardım çağrısına tepki göstermesi üzerine Haluk Levent bir paylaşım daha yaptı. Haluk Levent tepki gösteren kullanıcılara; "Twitin altı a-politik soslu Türkiye gerçeği. 'Çocuksa çocuk ölürse ölsün bize ne?' diyenler, gücü güçsüze yetenlerdir. Öteden beri Suriyeliler konusunda yazdıklarım ortada. O ayrı bu ayrı. Ama çocuklara su götürüyorlar diye Ahbap'lara sitem etmeyin lütfen bağışlayın bizi" açıklamasında bulundu.

''Biz o çocuklara su götürdük''

Gelen tepki ve yorumlara dayanamayan Levent daha sonra ise bir video paylaşarak duygularını paylaştı ve "Biz o çocuklara su götürdük, bunu yapmazsam insan olamayacağımı düşünüyorum" diyerek tweet'ini silmeyeceğini de söyledi.

''Bebeklerin ırkı, milleti olmaz''  

Ancak ünlü şarkıcı bu videodan sonra, söylemlerinin kişisel politik söylemlere benzediği gerekçesiyle paylaşımını silmek durumunda olduğunu söyledi. Levent, paylaşımının sonuna "Bebeklerin ırkı milliyeti olmaz. 'O zaman bu kadar çocuk yapmasalardı' diyenler var. Arkadaşlar çocuk doğmuş artık ve ortada. Onlara niye ceza verelim?" cümleleriyle noktaladı.

 

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