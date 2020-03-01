Şarlot pasta nasıl yapılır muhteşem lezzet!

Lezzeti Fransız mutfağıyla sınırlı kalmayıp ünü Türkiye'ye kadar ulaşan şarlot pasta enfes bir tatlı. Kakaolu pudingi, muhallebisi ve yumuşacık kekiyle bu lezzet sizi mest edecek. Sevdiklerinizle keyifle tüketeceğiniz şarlot pasta en sevdiğiniz tatlılar arasına adını yazdıracak. Sizi daha fazla bekletmeden şarlot pasta tarifini aşağıya bırakıyoruz. İşte şarlot pasta tarifi...

Kakaolu keki için: (32 cm.lik cam fırın kabında)

3 adet yumurta

1+1/3 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

1 su bardağı zeytinyağı

2,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

3 yemek kaşığı kakao

Kakaolu puding için:

3 su bardağı süt

3 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı kakao

1 su bardağı toz şeker

Kalıbı yağlamak için:

1 tatlı kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

Muhallebisi için:

2 su bardağı süt

2 yemek kaşığı nişasta

1/2 su bardağı toz şeker

Üzeri için:

4 yemek kaşığı rendelenmiş bitter çikolata

Yapılışı:

Öncelikle keki pişirmelisiniz. Bunun için fırını 180 derecede ısıtın. Sırasıyla yumurta, toz şeker, zeytinyağı ve sütü çırpma kabına alarak karıştırın.

Elenmiş un, kabartma tozu ve kakaoyu ekleyin ve karıştırın. Kek karışımını yağlanmış ve unlanmış fırın kabına dökün. Hazırladığınız keki önceden ısıtılmış fırına yerleştirin. Kürdan testiyle pişmesini kontrol edin. Kürdan temiz çıktığı zaman keki fırından alın.

Fırından aldığınız keki soğumaya bırakın. Kek oda ısısına geldiğinde mümkün olan en küçük şekilde küp dilimlere bölün. Bunun için önce normal bir şekilde dilimleyin. Sonra o dilimleri tekrar bölün. Servisinde kullanacağınız kelepçeli kalıbın altına yağlı kağıt serin ve kalıbı kapatın. Küçük kek parçalarını kalıbın içine yerleştirin. Elinizle bastırarak sıkıştırın.

Önce beyaz muhallebiyi hazırlayın. Bunun için süt, nişasta ve toz şekeri ocakta kaynayana kadar karıştırın. Kaynayan muhallebiyi iki dakika daha ocakta tutup, altını kapatın. Muhallebiyi hemen kekin üzerine gezdirin. Bir kaşığın tersiyle bastırarak düzeltin. Kakaolu pudingin malzemelerini bir tencereye alıp karıştırarak pişirin. Puding kaynayınca iki dakika daha ocakta tutun. Sonra altını kapatıp, beyaz muhallebinin üzerine dökün. Oda ısısına gelmesini bekleyin.

Oda ısısına gelen pastayı, buzdolabında bir gece yaklaşık 10 saat kadar bekletin. Bu süre pastanın kıvamını alması ve rahat kesilmesi için önemli. Servis sırasında kelepçeli kalıbı açın ve kalıbın yuvarlak bölümünü dikkatlice çıkarın. Üzerine çikolata rendesi serpiştirin. Dilimleyerek servis yapın. Afiyetler olsun...