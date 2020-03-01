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Çıtır tavuk nasıl yapılır parmaklarınızı yiyeceksiniz!

Evinizde enfes bir çıtır tavuk yapmaya ne dersiniz? Bu tarif sizi asla pişman etmeyecek. İşte leziz mi leziz çıtır tavuk tarifi...

Çıtır tavuk nasıl yapılır parmaklarınızı yiyeceksiniz!
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Fast-food zincirlerinde yediğiniz çıtır tavuklardan çok daha lezzetli, kendi emeğinizle çabucak yapabileceğiniz bir tarif hazırladık. Özellikle çocukların bayılacağı bu lezzeti mutlaka denemenizi öneriyoruz. Dışı çıtır içi enfes tavuk etiyle yemeğe doyum olmaz bir tat. İşte çıtır tavuk tarifi için gereken malzemeler ve hazırlanışı...

Malzemeler:

500 gram kemikli tavuk parçaları(küçük baget, kanat veya kalça kullanabilirsiniz. )
1 şişe soda
5 yemek kaşığı un
4 adet yumurta
3 su bardağı kahvaltılık gevrek
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
5 su bardağı kızartma yağı

Yapılışı:

Tavukları sodaya bulayın ve buzdolabında 15-20 dakika bekletin. Kahvaltılık mısır gevreklerini mutfak robotunda çekin ve tuz, karabiberle karıştırın. Yumurtaları bir kaseye kırın ve çırpın. Bir kaseye un, bir kaseye mısır gevreklerini koyun.

Kızartma yağını ocağa alın ve kızdırın. Tavuk kanatlarını una, yumurtaya ve en son mısır gevreğine bulayın. İyice ısınmış ve kızmış kızartma yağında her tarafı eşit kızarıncaya kadar kızartın. Kağıt havlu üzerinde fazla kızartma yağını çektirerek servis edin. İşte bu kadar, afiyet olsun!

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