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Kız arkadaşına şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven için 13 yıla kadar hapis istendi!

Kız arkadaşı Deniz Bulutsuz'u darp ettiği ileri sürülen Ozan Güven için istenen ceza belli oldu. 3 yıldan 13,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Kız arkadaşına şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven için 13 yıla kadar hapis istendi!
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Oyuncu Ozan Güven hakkında kız arkadaşı Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlandı. Detayları ortaya çıkan soruşturmada, Ozan Güven hakkında, "hakaret", "tehdit", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma"ve "kasten yaralama" suçlarından 3 yıl 8 aydan, 13,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Hürriyetten yoksun kılma ve kasten yaralamadan cezası istendi

Ünlü oyuncunun hakaret, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama suçlarından cezalandırılması istendi. İddianame İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Ozan Güven'in de şikayetçi olduğu Deniz Bulutsuz hakkındaki soruşturmada ise Başsavcılık suçun basit yaralama olduğunu belirterek dosyayı uzlaştırma bürosuna gönderildi.

İddianame kabul edilirse Güven hakim karşısına çıkacak

İddianamede, doktor raporunun dikkate alındığı ve eylemin basit yaralama kapsamında kalmadığı ifade edildi. İddianame kabul edilirse Ozan Güven önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Ozan Güven ile Deniz Bulutsuz arasında ne olmuştu?

Ozan Güven'in bir süredir birlikte olduğu sosyal medya uzmanı Deniz Bulutsuz'a tartıştıktan sonra şiddet uyguladığı iddia edildi. Konuyla alakalı sosyal medya hesabından açıklama yapan Bulutsuz, Güven tarafından bir saatten fazla şiddete maruz kaldığını söyledi. Şiddet olayının ardından Güven'den şikayetçi olan Deniz Bulutsuz'un aldığı darp raporunda vücudunun çeşitli yerlerinde morluk ve çürükler tespit edildi. Asıl mağdurun kendisi olduğunu belirten Güven ise kendi vücudundaki darp izlerinin fotoğrafını mahkeme dilekçesine sundu.

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