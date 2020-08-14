Kök hücre tedavisi gören Mehmet Ali Erbil hastaneden taburcu oldu

Kaçış sendromu hastalığıyla mücadelede aylarca yoğun bakımda kalan Mehmet Ali Erbil, kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi görmeye başladı. Bir süredir hastanede olan ünlü şovmen, taburcu edildi.

"Odasına kimse girmiyor"

Maslak'taki bir özel hastanede 2 haftalık tedavi sürecinin ardından evine dönen ünlü şovmenin sağlık durumuyla ilgili bilgiyi küçük kızı Yasmin Erbil verdi. Erbil, babasının iyi durumda olduğunu ve tedavisine evde devam edildiğini açıkladı: "Babamın kök hücre tedavisi bitti. Şu an bağışıklık durumu iyi. Evde izolasyon sürecine başladık. Hemşireyle birlikte odasında kalıyor. Hiçbirimiz odasına giremiyoruz."

Kaynak: Hürriyet