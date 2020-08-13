Klasik kek nasıl yapılır lezzetine doyamayacaksınız!

Klasik ya da sade, adına ne dersek diyelim annelerimizden öğrendiğimiz bu kek evimizde her zaman yapılan tariflerden. Misler gibi vanilya kokusunu buram buram hissedeceğiniz, sütün sayesinde yumuşacık bir lezzete dönüşen klasik kek tarifini sizin için hazırladık. Yapımı oldukça basit, en bilinen kek tarifini içerisine ekleyeceğiniz farklı malzemelerle lezzetlendirebilirsiniz. Sizi daha fazla bekletmeden klasik kek tarifini aşağıya bırakıyoruz. Şimdiden afiyet olsun...

Malzemeler:

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağısüt

1 su bardağı sıvı yağ

2 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

3,5 - 4 su bardağı un

Nasıl yapılır?

Oda sıcaklığındaki yumurtaları bir kabın içerisine kırın. Üzerine toz şeker ilave edin ve köpük köpük olana kadar tel çırpıcı ya da mikser yardımıyla güzelce çırpın. Çırptığınız yumurta ve şekerin üzerine sıvı yağ ve sütü ekleyerek bir dakika daha çırpın. Üzerine vanilyayı ilave edin. Un ve kabartma tozunu eleyerek ilave edin ve spatula yardımıyla karıştırın.

Yağlanmış unlanmış kek kalıbına hazırladığınız harcı aktarın ve 180 derecede ısıtılmış fırında 35-40 dakika kadar pişirin. Pişen kekinizi fırından alın ve oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra dilimleyerek servis edin.