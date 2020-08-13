Domates çorbası nasıl yapılır dumanı üstünde!

Tam bir yaz lezzeti olan domates çorbasının gerçek tarifiyle karşınızdayız. Dumanı üstünde, enfes tadıyla sofralarınızı renklendirecek bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Domates çorbasına kızarmış ekmek dilimleri hatta mümkünse sarımsaklı ekmekler ayrı bir tat katar. Sizin de canınız bu enfes çorbadan çektiyse gelin domates çorbası nasıl yapılır birlikte bakalım. İşte domates çorbası tarifi...

Malzemeler:

5 adet büyük boy sulu domates

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı tereyağı

4 su bardağı sıcak et suyu

2 çay bardağı sıcak süt

Servisi için:

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Hazırlanışı:

1 yemek kaşığı tereyağını bir tavada eritin. 2 yemek kaşığı unu ekleyip kokusu çıkana kadar kısık ateşte, tereyağında kavurun. 5 adet rendelenmiş domatesi kavrulmuş un karışımına ekledikten sonra 5 dakika kadar pişirin. Üzerine 4 su bardağı sıcak et suyunu ilave edin. Kesilmemesi için küçük bir cezvede ısıttığınız 2 çay bardağı sütü azar azar ekleyip hızlıca karıştırın.

Çorbayı kaynayana kadar orta ateşte ardından da kısık ateşte 15 dakika kadar pişirin. Daha pürüzsüz bir kıvam alması için blenderdan geçirin. Servis kaselerine aldığınız çorbayı, rendelenmiş kaşar peyniri ilavesiyle sıcak olarak servis edin. Afiyet olsun!