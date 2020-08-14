Masterchef'te Dilara Türüt "Burası kurtlar sofrası" diyerek yarışmadan çekildi!

TV8'in reyting rekorları kıran programı MasterChef Türkiye, dün akşam 24. bölümüyle ekrana geldi. Eleme turlarının devam ettiği yarışmada herkesi şoke eden bir an yaşandı. Yarışmaya Rize'den katılan Dilara, gözyaşları içinde yarışmadan çekilmek istediğini söyledi.

"Kurtlar sofrası burası"

Dilara Türüt, hafta başından beri verilen yemekleri istediği gibi yapamayıp dün yayınlanan bölümde de ikinci tura kalamayınca radikal bir karar aldı. MasterChef'te bir ilk yaşandı ve Dilara yarışmadan çekilmek istediğini söyledi. Mutfak bilgisinin yarışmaya yetmediğini ve yeniden hazırlanıp gelmek istediğini belirten Dilara "Şefim ben daha fazla devam etmek istemiyorum. Ben bu meslekte ilerlemek istiyorum ama kendi adımı daha da fazla düşürmeden, sizin de izniniz olursa devam etmek istemiyorum. Kurtlar sofrası burası. Hem mutfak bilgim, hem de duygusal olarak kendimi geliştirip öyle gelmek gerekiyormuş. Kendimi daha iyi geliştirip, daha sonra tekrar karşınıza çıkacağım" dedi.

Yarışmada duygusal anlar

Dilara'nın ayrılmak istemesinin üzerine stüdyoda duygusal anlar yaşandı. Yarışmacıların gözyaşlarını tutamadığı anlarda Şef Mehmet Yalçınkaya ise, "Normalde biz kesinlikle buna müsaade etmeyiz, bizim kurallarımız var. Ama eleme turlarında olduğumuz için senin tercihin. Önünde uzun bir yol var" dedi.