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Köpeği Mess'in öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım siz ne güzel insanlarsınız...

Survivor'da sakatlığı nedeniyle yarışmaya veda eden Ersin Korkut, Acun Ilıcalı'dan köpeği Mess'in ölüm haberini aldı. Kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Köpeği Mess'in öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım siz ne güzel insanlarsınız...
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Survivor 2020 yarışmacılarından oyuncu Ersin Korkut, yarışmadan elendikten sonra gözü gibi baktığı köpeğinin öldüğünü öğrendi. Korkut, sosyal medya hesabından yaptığı ilk paylaşımıyla köpeğiyle olan fotoğrafını yayınlayarak, "Acı günde böyle bir sevgi görmek çok güzel. Siz ne güzel insanlarsınız..." dedi.

"Böyle sevgi görmek ne kadar değerli anlatamam"

Acı haberi alan Ersin Korkut, ilk şoku atlattıktan sonra sosyal medya hesabı Instagram'dan Mess'le olan bir pozunu paylaşarak "Böyle bir sevgi görmek insanin acı gününde ne kadar değerli anlatamam. Siz ne güzel insanlarsınız..." dedi.

Ersin'in köpeğine ne olmuştu?

Survivor'da ünlüler takımından yarışan Ersin Korkut, köpeği Mess'i ailesine emanet etmişti. Ancak Ersin Korkut'un yarışmaya katılmasından kısa bir süre sonra köpeği Mess, trafik kazası geçirerek hayatını kaybetmişti. Her fırsatta köpeğini çok özlediğini söyleyen Ersin'e kötü haberi kimse verememişti. 

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