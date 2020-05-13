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Sivilcelere iyi gelen besinler neler tam tahıllı gıdalar tüketin!

Sivilcelerin oluşumunda tükettiğimiz gıdalar büyük rol oynuyor. Sivilceleri yok eden besinleri haberimizde sıraladık...

Sivilcelere iyi gelen besinler neler tam tahıllı gıdalar tüketin!
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Yüzümüzde oluşan küçük sivilceler, hiç istemediğimiz görüntülere sebep oluyor. Sivilcelerin oluşmasındaki en büyük faktör yediğimiz besinlere ait olsa da stres, hormonal problemler, uyku düzeninin bozulması da sivilcelere yol açıyor. Bazı besinler ise sivilce oluşumunu önlemeye yardımcı olur ve sivilcenin hızlı bir şekilde yok olmasını sağlar. İşte sivilceleri kökünden kurutan besinler!

Tam tahıllı gıdalar

Tam tahıllı besinler beyaz undan üretilmiş gıdalardan daha çok lif, mineral ve vitamin içermektedir. Bu sayede kan şekerinin sabit tutulmasına yardımcı olarak hormon düzeylerini korur. Hormon dalgalanmaları nedeniyle oluşan sivilceler tam tahıllı gıdalar arasında yer alan esmer pirinç, yulaf, arpa ile azaltılabilir.

Balık

Sağlıklı protein kaynağı olan balıklar çinko ve diğer mineraller bakımından da zengindir. Çinko sivilceleri hafifletmeye yardımcı mineraller arasında gösterilir. Ancak yine de fazla çinko tüketiminin toksik etkisi sebebiyle çinko takviyeleri uzman kontrolünde tüketilmelidir. Yeterli miktarda çinko ve genel sağlık için önemli bir rolü bulunan omega-3 yağ asitleri için alabalık, ton balığı, somon gibi soğuk su balıklarından faydalanabilirsiniz.

Sağlıklı yağlar

Aşırı yağlı gıdalar cildin daha fazla yağlanmasına ve sivilce oluşumuna neden olabiliyor. Yağ için doğru kaynağı seçmek sağlıklı bir cilt için önemlidir.

Yağlı peynir, margarin, tereyağı yerine fındık, badem, keten tohumu gibi bitkisel kaynaklar daha doğru bir seçim olacaktır. Ayrıca tükettiğiniz süt ve süt ürünlerinin yağsız veya az yağlı olmasına dikkat edin.

Öğün atlamamaya özen gösterin

Kan şekeri düzeyini yavaş yükselten glisemik indeksi düşük gıdalarla beslenin. Yendikten sonra kan şekerini aniden yükselten gıdalar sivilce oluşumunu arttırabilir. Öğün atlamayın ve kahvaltı etmeden güne başlamayın.

Egzersiz yapın

Kendinize bir egzersiz programı hazırlayın ve haftanın en az 3 günü iyice terleyinceye kadar egzersiz yapın. Trans yağlarla hazırlanan, işlenmiş gıdalardan uzak durun. Daha az kızartma daha çok haşlama tüketin. Gıda boyası, kimyasal koruyucu ve sentetik gıda takviyeleri ile üretilen gıdaları yemeyin.

Kahve ve çay tüketiminizi sınırlandırın

Günde 2 litre kadar su içmeye çalışın. Stresi yükselten kahve ve çay tüketimini sınırlandırın. Vitamin ve mineral bakımından zengin meyve suları veya bitkisel çaylardan içebilirsiniz.

 

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