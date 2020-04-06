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Kolay ıslak kek nasıl yapılır bu tada doyum olmaz!

Bugün tam kıvamında, kakolu, mis gibi kokan bir ıslak kek tarifi hazırladık. İşte enfes tadıyla kolay ıslak kek tarifi...

Kolay ıslak kek nasıl yapılır bu tada doyum olmaz!
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Puf gibi kabaran yapısı, enfes lezzetiyle kolay ıslak kek, tadına doyum olmaz bir tatlı sunuyor. En güzel sohbetlerinize eşlik etmeye, altın günlerine konuk olmaya, kahvaltılara destek olacak bu benzersiz tatlıyı mutlaka denemenizi öneriyoruz. Yapılışı oldukça basit, zamanınızdan çalmayacak bu lezzete bayılacaksınız. Peki kolay ıslak kek nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte kolay ıslak kek tarifi!

Malzemeler:

2 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
1/2 su bardağı ayçiçek yağı
1 su bardağı süt
2 yemek kaşığı kakao
1 su bardağı un
1/2 paket kabartma tozu
1 paket vanilya

Yapılışı:

Yumurtaları bir kaba kırın ve üstüne şekeri ekleyin. Bir mikser yardımıyla köpük köpük olana deki, yaklaşık 5 dakika boyunca çırpın. İçine sıvı yağı, sütün yarısını ve kakaoyu ekleyin ve tekrar karıştırın. Kalan yarım bardak sütü bir kenara ayırın. Hazırladığınız bu karışımdan da ½ su bardağı kadarını bir kenara ayırın.
Kalan karışıma unu, kabartma tozunu ve vanilyayı ekleyin ve 2 dakika daha mikserle çırpın.

Hazırladığınız kek hamurunu, sadece dibini yağladığınız kare bir fırın kabına boşaltın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20 dakika pişirin. Keki fırından aldıktan sonra dilimleyin ve bir kenara ayırdığınız kakaolu karışımla, kalan sütü birletirip, karıştrın ve sıcak kekin üstüne gezdirin. Gezdirirken tüm kekin ıslanmasına dikkat edin. Kek, tüm sıvıyı çekip, soğuduktan sonra, üstünü Hindistan cevizi ile süsleyerek servis edin. Afiyetler olsun...

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