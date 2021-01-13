search menu
search
close

Çalışma masası nasıl olmalı kullanılmayan eşyaları kaldırın!

Zamanımızın çoğunu geçirdiğimiz çalışma masasını kasvetli bir görüntüden eğlenceli bir şekle sokabilirsiniz. İşte çalışma masanız için

Çalışma masası nasıl olmalı kullanılmayan eşyaları kaldırın!
-A A+

Covid-19'un hayatımıza girmesi nedeniyle çoğumuz artık iş hayatımızı evimize taşıdık. Zamanınızın büyük bir bölümünü geçirdiğiniz bu köşenin motivasyonunuzu artırması çok önemli. Ferah, düzenli, içinizi karartmayacak kısacası size özel bir çalışma masası için birtakım önerilerimiz olacak. İşte çalışma masasını eğlenceli bir hale sokmanın yolları!

Kullanılmayan eşyaları ortadan kaldırın

Gün içinde çok sık kullanmadığınız fazla eşyaları masanızda tutmayın. Onun yerine çekmecelerinize yerleştirin. Elinizin altında sürekli gereksiz nesnelerin olması sizi gün içinde yorabilir. Kullanacağınız eşyaları da aynı şekilde masanın bir köşesine sıralayın.

Işıklandırmalar

Çalışma odanız gün ışığını almanızı engelliyor ve şevkinizi engelliyor mu? Birbirinden güzel ışıklandırma sistemleri, lambader ve abajurlarla odanızı canlandırabilir, veriminizi artırabilirsiniz. Bu sayede kendinizi daha iyi hissedebileceğiniz bir çalışma masasına sahip olursunuz, günün hangi diliminde olduğunuzun da bir önemli kalmaz.

Dosyaları kategorilere ayırın

Hemen her yerde bulabileceğiniz dosyalıklarla ya da kendi tasarımlarınız olan düzenleyicilerle notlarınızı sınıflandırın. Dosyaların üzerine ayrıca içeriği hakkında notlar yapıştırmayı da unutmayın. Böylelikle hem dağınıklığı ortadan kaldırırsınız hem de aradığınızı kolayca bulabilirsiniz.

Renkli not defterleri alın

Diğer tüm aksesuarların aksine notlarınızı yapıştırabileceğiniz ya da not alabileceğiniz renkli kâğıt ve defterler satın alın. Renkler yapmanız gerekenler konusunda size yol gösterir. Ayrıca yapacaklarınızı sıraya koyarsanız daha fazla kafa yormanıza gerek kalmaz.

 Masanızı güzelleştirin

Çalışma masası demek aynı zamanda sizin özel alanınız demektir. Kendinizi bulunduğunuz yere ait hissetmeniz için sizi yansıtan objelere ihtiyacınız vardır. Sevdiklerinize ait bir çerçeve, çok sevdiğiniz bir masa saati, kalemlikler masanızı güzelleştirir ve sizi oraya ait hissettirir.

Renk seçimine dikkat edin

Hayatın her köşesinde olduğu gibi çalışma alanınızda da renklerin doğru kombinasyonuna ihtiyacımız vardır. Hangi renkleri bir arada kullanmanız gerektiğini bilirseniz gün içinde enerjiniz o kadar yüksek olur. Örneğin mavi ve yeşil renkleri çalışma alanınızda huzurlu bir hava katmaya yardımcı olacaktır. Yeşil aynı zamanda dikkatinizi arttırır, daha verimli bir gün geçirmenizi sağlayabilir. Bunun yanında kırmızı ve sarı tonları enerjinizi yükseltir.

 Masanızdan taze çiçekleri eksik etmeyin

Mis kokulu çiçekler, radyasyonu engellemeye yardımcı olan kaktüsler ve enerjinizi yükseltecek bitkileri yanınızdan eksik etmeyin. Temiz hava ve taze kokular en sıkıldığınız anlarda imdadınıza yetişecektir.

Haftanın günlerinin olduğu düzenleyiciler alın

Her gün ne yapacağınızı gösteren tercihen şeffaf düzenleyiciler alın. Bu şekilde daha fazla karışıklığı önler, daha sistemli çalışabilirsiniz.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Ayrılıktan sonra yeni bir sayfa açmak istiyorsanız... Ayrılıktan sonra yeni bir sayfa açmak istiyorsanız...
İlişkiler
Kısa saç bakımının püf noktaları! Kısa saç bakımının püf noktaları!
Saç
En Güncel Galeriler
Gelin adayı Naz ne yapacağını şaşırdı! İç çamaşırıyla poz verdi!
Gelin adayı Naz ne yapacağını şaşırdı! İç çamaşırıyla poz verdi!
Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa öyle bir kıyafet giydi ki...
Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa öyle bir kıyafet giydi ki...
Tayland Kralı, çıplak fotoğrafları ifşa olan metresiyle...
Tayland Kralı, çıplak fotoğrafları ifşa olan metresiyle...
Berrak Tüzünataç çırılçıplak poz verdi! Sosyal medya karıştı!
Berrak Tüzünataç çırılçıplak poz verdi! Sosyal medya karıştı!
''Yine geziyorsunuz'' diyen takipçisine tokat gibi cevap!
''Yine geziyorsunuz'' diyen takipçisine tokat gibi cevap!
2021 yılında her yerde göreceğiniz örgü modelleri!
2021 yılında her yerde göreceğiniz örgü modelleri!
Önceki Haberler
Çocuklar Duyması'nın Duygu'su Hayal Kahraman'dan üzen haber!
Çocuklar Duyması'nın Duygu'su Hayal Kahraman'dan üzen haber!
Tadıyla mest eder: Kıbrıs tatlısı
Tadıyla mest eder: Kıbrıs tatlısı
Can Yaman gönlünü ünlü sunucuya kaptırdı!
Can Yaman gönlünü ünlü sunucuya kaptırdı!
Pratik lezzet: Pırasalı frittata
Pratik lezzet: Pırasalı frittata
Aşkını ilan eden Uraz'ın eski eşinden manidar paylaşım!
Aşkını ilan eden Uraz'ın eski eşinden manidar paylaşım!
'Çekiliş' fenomenlerin başını yaktı! Hapis cezası alabilirler!
'Çekiliş' fenomenlerin başını yaktı! Hapis cezası alabilirler!
Kanye West'ten boşanacağı konuşulan Kim Kardashian'dan cesur pozlar!
Kanye West'ten boşanacağı konuşulan Kim Kardashian'dan cesur pozlar!
Kışın hasta olmamak için bu alışkanlığı kazanmak gerek!
Kışın hasta olmamak için bu alışkanlığı kazanmak gerek!
Yorumlar