Koronavirüsü yenen Aleyna'dan aşı çıkışı güvenmiyorum, yaptırmayacağım!

20 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki, önceki gün İstanbul Bebek'te görüntülendi. Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Tilki, koronavirüs salgını hakkında ve Türkiye'ye gelecek olan aşı hakkındaki ilginç açıklamalar yaptı.

"İnsanlar virüsten değil ilaçlardan ölüyor"

Geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanan ve atlatan şarkıcı, "İnsanlar Covid-19'dan değil ilaçlar yüzünden ölüyor. Aşıya karşıyım. Eğer saçmalıyorsam yaşıma verin. Zaten sıtma ilacı gibi ilaçlar veriyorlar hastalara... Acaba korona değil de insanlar ilaçtan mı ölüyor?" şeklinde konuştu.

"Güvenmediğim için ailemle aşı yaptırmayacağız"

Koronavirüs testlerine inanmadığını söyleyen Tilki, şu sözlerle açıklamasını sürdürdü: "Maskelerimizi takmalıyız, ilaç verirlerse içmeliyiz, bilmiyorum. Ama benim sezgilerime göre insanların bir çoğu koronadan değil ilaç yüklemesinden dolayı ölüyor. Anneme, kendime, kardeşime aşı yaptırmayacağım. Çünkü güvenmiyorum. Dünyada ilaç sektörüne de güvenmiyorum. İlaç sektörünün ticaret mi yapıyor, yoksa başka bir planı mı var bunu bile bilmiyorum. Ben tamamen şahsi konuşuyorum."