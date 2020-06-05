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Jennifer Aniston, çıplak pozunu koronavirüs yardım kampanyası için açık arttırmaya çıkardı!

Jennifer Aniston, çıplak pozunu koronavirüs yardım kampanyası için açık arttırmaya çıkardı

Jennifer Aniston, çıplak pozunu koronavirüs yardım kampanyası için açık arttırmaya çıkardı!
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ABD'li ünlü Hollowood yıldızı ve Brad Pitt'in eski eşi Jennifer Aniston koronavirüs yardımları için maddi destek sağlamak amacıyla 1995 yılında Mark Seliger'e verdiği çıplak pozunu açık arttırmaya çıkardı.

45 bin Tl'ye teklif geldi 

Aniston'ın bacaklarını çapraz biçimde kavuşturarak çıplak poz verdiği siyah beyaz fotoğrafı çeken Seliger, ilk bölümü önceki yıl yayımlanan Friends'in oyuncu kadrosunu fotoğraflamak için görevlendirilmişti. Şimdiye kadar fotoğrafa gelen en yüksek teklif 6 bin 500 dolar (yaklaşık 45 bin TL) oldu.

Sosyal medya hesabından duyurdu 

Aniston Instagram'da videoyla beraber paylaştığı metinde, "Sevgili dostum Mark Seliger; Redcarpet Advocacy ve Christie's ile işbirliği yaparak, benimki de dahil 25 portresini Kovid-19 yardımlarına destek için açık arttırmaya çıkardı" diye yazdı.

 İşte o pozu... 

Jennifer Aniston, çıplak pozunu koronavirüs yardım kampanyası için açık arttırmaya çıkardı!

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