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Kurtlar Vadisi dizisinin yıldızı Nişan Şirinyan Ramo'nun kadrosuna dahil oldu!

Show TV'nin sevilen dizisi Ramo, kadrosuna Kurtlar Vadisi'nde yer alan Nişan Şirinyan'I dahil etti.

Kurtlar Vadisi dizisinin yıldızı Nişan Şirinyan Ramo'nun kadrosuna dahil oldu!
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Show TV'nin sevilen dizisi Ramo, kadrosuna yeni bir ismi daha dahil etti. Bir dönemin ekranlara damga vuran dizisi Kurtlar Vadisi'nde yer alan Nişan Şirinyan, artık Ramo ile ekranlara gelecek.

Başrollerinde Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in yer aldığı Show TV'nin sevilen dizisi Ramo, kadrosuna yıldız bir ismi dahil etti. Bu akşam ekrana gelecek bölümle izleyiciye merhaba diyecek olan yeni karakter, yayınlanan 29. bölüm fragmanında gizemli bir karakter olarak diziye giriş yapmıştı.

KURTLAR VADİSİ'NİN SAMUEL VANUNU RAMO'DA

Olgun Şimşek'in ayrıldığı dizede, ünlü oyuncudan sonra diziye gelecek ismin, bir dönem Kurtlar Vadisi dizisinde yer alan Nişan Şirinyan olduğu öğrenildi. 63 yaşındaki deneyimli oyuncu, Kurtlar Vadisi dizisinde Samuel Vanunu karakterine hayat vermişti.

 NİŞAN ŞİRİNYAN KİMDİR?

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunu olan oyuncu ve tiyatrocu Nişan Şirinyan, 1999'dan beri birçok film ve dizide rol aldı. Tiyatro yönetmenliği de yapan Şirinyan, Kurtlar Vadisi, Arka Sokaklar, Evli ve Öfkeli gibi birçok dizide rol almıştı.

 

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