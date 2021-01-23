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Survivor Sabriye son hali görenleri şoke etti eski halinden eser kalmadı!

Survivor yarışmasıyla adını duyuran milli sporcu Sabriye Şengül'ün son hali görenleri şoke etti. Değişimiyle dikkat çeken Sabriye herkesi mest etti.

Survivor Sabriye son hali görenleri şoke etti eski halinden eser kalmadı!
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Survivor yarışmasıyla adını duyuran milli sporcu Sabriye Şengül'ün son hali görenleri şoke etti. Değişimiyle herkesi kendisine hayran bıraktıran Sabriye'yi görenler tanıyamıyor. 

SON HALİ GÖRENLERİ MEST ETTİ

Fenomen yarışma programı Survivor'da ismini tüm Türkiye'ye duyuran Sabriye Şengül, Star TV'deki 'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah' programına konuk oldu.Yarışmada adından sıkça söz ettiren milli sporcunun son hali görenleri hayrete düşürdü.Yüzündeki dikkat çeken değişiklik akıllara estetik sorularını getirdi.

RODRİGUEZ'E BENZETİLMİŞTİ 

Sabriye'nin bu pozu, 'Hızlı ve Öfkeli' serisinin güzel oyuncusu Michelle Rodriguez'e benzetilmişti. Şengül, "Bu fotoğrafı paylaştığımda beni 'Hızlı ve Öfkeli'deki kadına benzemiştiniz. Benim favori filmim de o" yorumuyla yeniden yayınladı.

HER FIRSATTA SPORUN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİYOR

Verdiği röportajlarda her fırsatta sporun hayatındaki önemini anlatan Sabriye Şengül, "Önceleri hentbol oynuyordum. Hırslı, mücadeleci ve pes etmeyen bir yapım var. Antrenmanlarda ve maçlarda bu yapımdan dolayı sertleştiğim oldu. Hocalarım, 'Sabriye hentbolcular bize lazım." "Sen boks ile uğraş' deyince neden olmasın dedim. Boksta ve kickboskta üç Türkiye şampiyonluğum var. Uluslararası boks şampiyonluğum ve K1 Dünya Karması şampiyonluğum bulunuyor" demişti.

iŞTE SON HALİ...

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