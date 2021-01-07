search menu
search
close

Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor Show TV'de yayınlanmayacağı açıklandı!

Yeniden ekranlara dönecek olan Kurtlar Vadisi dizisi ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. Show TV yönetimi, Kurtlar Vadisi'yle anlaşma yapılmadığını açıkladı

Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor Show TV'de yayınlanmayacağı açıklandı!
-A A+

Bir dönemin en çok takip edilen dizilerinden Kurtlar Vadisi'nin Show TV'de yeniden yayınlanacağı öne sürüldü. Söz konusu haber, Kurtlar Vadisi dizisinin hayranlarını heyecanlandırsa da diziyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Televizyongazetesi'nde yer alan habere göre sosyal medyanın gündemine gelen ve bir süredir konuşulan konuyla ilgili detaylar da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. Dizinin Show TV'de yayınlanacağı şeklindeki söylentiye ise yanıt geldi.

Kırmızı Kamyon ekrana gelecek

Gazeteci Birsen Altuntaş, Kurtlar Vadisi dizisinin Show TV için çekileceği ile ilgili bir takım iddialar üzerine konuyu kanal yönetimine sorduğunu ifade eden bir mesaj paylaştı.

Twitter'dan yaptığı kısa açıklamada ise "Show TV yönetiminden Kurtlar Vadisi dizisi için hiçbir görüşme yapmadıklarını, yakın zamanda yayına girecek tek dizilerinin Kırmızı Kamyon olduğunu öğrendim" ifadelerine yer verdi. 2021 yılının şubat ayında Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin yayına başlaması ile ilgili olarak Pana Film'den resmi bir açıklama gelmedi ama Necati Şaşmaz, geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada bazı detayları paylaşmıştı.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Bu dekorasyon önerileri ile ofis masanızı renklendirin! Bu dekorasyon önerileri ile ofis masanızı renklendirin!
Dekorasyon
Damaklarınız şenlenecek: Sarımsaklı un çorbası tarifi Damaklarınız şenlenecek: Sarımsaklı un çorbası tarifi
Çorba
En Güncel Galeriler
Ev hallerini paylaşan Duygu, sevgilisinin kucağında poz verdi!
Ev hallerini paylaşan Duygu, sevgilisinin kucağında poz verdi!
Kim der ki 51 yaşında! Jennifer Lopez bikinili pozlarıyla mest etti
Kim der ki 51 yaşında! Jennifer Lopez bikinili pozlarıyla mest etti
Nihal Candan otel odası pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti!
Nihal Candan otel odası pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti!
Seren, zayıflama ameliyatı olduğuna bin pişman!
Seren, zayıflama ameliyatı olduğuna bin pişman!
Merve Taşkın'ın banyo pozu sosyal medyada olay oldu!
Merve Taşkın'ın banyo pozu sosyal medyada olay oldu!
Sırp model Jovana'nın cesur paylaşımları sınırları zorladı!
Sırp model Jovana'nın cesur paylaşımları sınırları zorladı!
Önceki Haberler
Tırnak kırılması nasıl önlenir?
Tırnak kırılması nasıl önlenir?
Yumuşacık dudaklara sahip olmanın sırrı burada!
Yumuşacık dudaklara sahip olmanın sırrı burada!
Dar ayakkabı nasıl genişletilir! İşte en etkili yöntemi!
Dar ayakkabı nasıl genişletilir! İşte en etkili yöntemi!
Kömür maskesi ile cildinizi yenileyin!
Kömür maskesi ile cildinizi yenileyin!
Sosyal medya hesabından paylaştı! İşte Hadise'nin doğal hali!
Sosyal medya hesabından paylaştı! İşte Hadise'nin doğal hali!
Huzursuz bağırsak sendromu nasıl tedavi edilir?
Huzursuz bağırsak sendromu nasıl tedavi edilir?
"Örnek olmak istedim" diyen Alişan canlı yayında korona aşısı yaptırdı
"Örnek olmak istedim" diyen Alişan canlı yayında korona aşısı yaptırdı
Mutlu evliliğin 4 temel sırrı!
Mutlu evliliğin 4 temel sırrı!
Yorumlar