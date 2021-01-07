Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor Show TV'de yayınlanmayacağı açıklandı!

Bir dönemin en çok takip edilen dizilerinden Kurtlar Vadisi'nin Show TV'de yeniden yayınlanacağı öne sürüldü. Söz konusu haber, Kurtlar Vadisi dizisinin hayranlarını heyecanlandırsa da diziyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Televizyongazetesi'nde yer alan habere göre sosyal medyanın gündemine gelen ve bir süredir konuşulan konuyla ilgili detaylar da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. Dizinin Show TV'de yayınlanacağı şeklindeki söylentiye ise yanıt geldi.

Kırmızı Kamyon ekrana gelecek

Gazeteci Birsen Altuntaş, Kurtlar Vadisi dizisinin Show TV için çekileceği ile ilgili bir takım iddialar üzerine konuyu kanal yönetimine sorduğunu ifade eden bir mesaj paylaştı.

Twitter'dan yaptığı kısa açıklamada ise "Show TV yönetiminden Kurtlar Vadisi dizisi için hiçbir görüşme yapmadıklarını, yakın zamanda yayına girecek tek dizilerinin Kırmızı Kamyon olduğunu öğrendim" ifadelerine yer verdi. 2021 yılının şubat ayında Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin yayına başlaması ile ilgili olarak Pana Film'den resmi bir açıklama gelmedi ama Necati Şaşmaz, geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada bazı detayları paylaşmıştı.