Tırnak kırılması ve soyulması nasıl önlenir demir takviyesi alın!

Tırnak kırılması neden olur? Tırnak soyulması neden olur? Tırnaklarınızın sürekli kırılmasından mı şikayetçisiniz? Üzülmeyin! Oldukça basit ama çok fazla dikkat edilmeyen etkenler sayesinde siz de tırnaklarınızı istediğiniz gibi sağlıklı bir şekilde uzatabileceksiniz. Elmaelma.com olarak sizlere tırnak kırılmasının nedenlerini ve nasıl önlenebileceğini araştırdık. İşte dikkat etmeniz gerekenler!

İŞTE TIRNAK KIRILMASI VE SOYULMASININ NEDENLERİ

-Kalsiyum ve demir eksikliği

-Biotin vitamini eksikliği

-Kansızlık

-Yetersiz beslenme

-Tırnak mantarı

-Cilt hastalıkları

-Çok fazla oje kullanımı

-Elleri aşırı yıkamak

-Eldiven kullanmadan ellerin kimyasal deterjanlara maruz kalması

-Troid hastalığı

-Tırnaklarda kahverengi ya da renk değişliğine yol açan böbrek rahatsızlığ

TIRNAK KIRILMASI NASIL ÖNLENİR?

TIrnaklarınızın çok çabuk kırılmasından şikayetçiyseniz öncelikli olarak yapmanız gereken şey içerisinde demir barındıran gıdalar tüketmek ve dışarıdan demir takviyesi almak olmalıdır. Tırnaklarınızın hijyenine özen gösterin ve nemli tutun.

Fazla uzatmadan düzenli olarak tırnakları kısaltın. Tırnakların hava almasını sağlayın ve ojenizi çıkartırken tırnaklardan tamamen aseton yardımı ile iyice temizlenmesini sağlayın. Tüm bunlara rağmen eğer tırnaklarınızdaki hassasiyet geçmiyor ve sürekli kırılıyor ve soyuluyorsa bir uzmana danışmanızda fayda vardır.