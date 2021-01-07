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Dar ayakkabı nasıl genişletilir buz koymayı deneyin!

Ayakkabınız darmı geliyor. Ayakkabının içerisine konulan patatesle ayakkabınızı genişeletebileceğinizi biliyor muydunuz? İşte birbirinden etikli yöntemler!

Dar ayakkabı nasıl genişletilir buz koymayı deneyin!
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Ayakkabılarınız dar mı geliyor? Geri göndermenize gerek yok! Evde uygulayacağınız basit yöntemlerle sıkan ve dar gelen ayakkabılarınızı genişletebileceksiniz. Peki nasıl? Dar ve sıkan ayakkabı nasıl genişletilir? İşte yapmanız gerekenler! 

AYAKKABINIZIN İÇERİSİNE PATATES YERLEŞTİRİN

Dar ayakkabıyı genişletmenin en etkili yollarından bir tanesi ayakkabının içerisine patates yerleştirmektir. Bir gece patatesi ayakkabının içerisinde bekletin. Sonuç inanılmaz olacaktır. 

GAZETE KAĞIDI YÖNTEMİNİ DENEYİN

Dar ve sıkan ayakkabıları genişletmenin bir başka yolu da gazete kağıdı yöntemidir. Yapmanız gereken tek şey gazete kağıtlarını sirke ile ıslatmak ve ardından gazetenin fazla suyunu almak. Daha sonra sirke ile ıslattığınız gazete kağıtlarını buruşturup ayakkabınızın içerisinde bir gün boyunca bekletin. Hepsi bu kadar!

VE TABİKİ BUZ YÖNTEMİ! 

Ayakkabı genişletmenin en etkili yöntemlerinden biri de buzdolabı poşeti ve sudur. Yapmanız gereken tek şey buzdolabı poşetinin içerisine bir miktar su yerleştirmek ve ayakkabınızın içerisine koymak. Bir günün ardından ayakkabınızın gevşediğini göreceksiniz. 

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