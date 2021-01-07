Kuruyan ve çatlayan dudaklara ne yapılır işte yumuşacık dudakların sırrı!

Kuruyan ve çatlayan dudaklara ne yapılır? Kuruyan dudaklar için maske tarifi nedir? Evde hazırlayacağınız oldukça basit bu maske ile siz de çatlamış dudaklarınızı onarabilecek ve yumuşacık dudaklara sahip olabileceksiniz. İşte yapmanız gerekenler!

Malzemeler:

1 çay kaşığı badem yağı

1 çay kaşığı karite yağı

1 çay kaşığı bal

1 tatlı kaşığı bal mumu

5-6 damla nane yağı

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri benmari usulü eritin ve soğumaya bırakın. Soğuma işlemi sonunda her gün dudaklarınıza bu karışımı sürün ve öyle dışarı çıkın. Dudaklarınızdaki çatlaklar kısa süre içerisinde yok olacak ve dudaklarınız canlanacaktır.