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Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi Haldun Boysan yaşamını yitirdi!

Kurtlar Vadisi'nde hayat verdiği 'Tombalacı' karakteriyle akıllara kazınan usta oyuncu Haldun Boysan, geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi Haldun Boysan yaşamını yitirdi!
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Bir dönemin efsane dizilerinden Kurtlar Vadisi'nde "Tombalacı" lakabıyla efsaneleşen usta oyuncu Haldun Boysan, dizi çekimleri için gittiği Nevşehir'de kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yumdu.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

"Maria ile Mustafa" adlı dizinin çekimleri Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunan ünlü oyuncu Haldun Boysan, kaldığı otelde kalp krizi geçirdi. Ünlü oyuncu, set çalışanlarının haber vermesi üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Baysan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Haldun Boysan kimdir?

Haldun Boysan 6 Temmuz 1958'de Ankara'da dünyaya geldi. TED Ankara Koleji ve Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümü mezunudur. Ankara Sanat Tiyatrosu ve İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda görev yaptı. İngilizce-Türkçe dublaj yapmaktadır. 1999 yılında 11. Ankara Film Festivalinde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü, Gemide adlı filmdeki performansıyla kazanmıştır.

Ağustos 2020'de Maria ile Mustafa dizisinin çekimleri için bulunduğu Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kalp krizi geçirerek 62 yaşında yaşamını yitirdi.

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