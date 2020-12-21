Kylie Jenner'ın arabasının önünü kesen hayvanseverlerden kürk protestosu!

En çok kazanan ünlüler arasında yer almayı başaran Kylie Jenner, yılbaşı alışverişi için kendisine özel açılan ünlü bir markanın mağazasında alışverişe çıktı. Alışveriş sonrası aracına yönelen Jenner, hayvanseverlerin tepkisiyle karşılaştı.

Eylemciler aracının önünü kesti

Gizli bir şekilde hareket ettiğini sanan Jenner, alışverişi bitince bir grup eylemciyi karşısında buldu. Jenner'ın tercih ettiği ünlü marka, tasarımlarında gerçek hayvan derilerini kullanıyor. Bu durumu bilen hayvanseverler Jenner'in önüne atladı.

Gerçek kürk kullanması tepkilere yol açtı

Grup, gerçek kürk kullanan Kylie'yi protesto için toplanmıştı. Neye uğradığını şaşıran Jenner protestoyu şaşkınlık içinde izledi. 23 yaşındaki Kylie Jenner'a sosyal medya kullanıcıları da tepki gösteriyor. Binlerce kişi marka için karalama kampanyası başlattı.