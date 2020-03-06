Lider Şahin ve Burcu Binici sevgilimi Didem Soydan'dan ayrılmıştı!

Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin, İrem Derici ile ayrıldıktan sonra Didem Soydan'la aşk yaşamaya başlamıştı. Soydan'la yaşadığı aşkta kısa süren Lider Şahin önceki gece Emirgan'da ünlü oyuncu Burcu Binici ile yakalandı. İkilinin samimi tavırları ''acaba sevgililer mi?'' sorusunu akıllara getirdi

Birbirilerine olan bakışları dikkatlerden kaçmadı

Habertürk'te yer alan habere göre; Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Lider Şahin, önceki gece Emirgan'daki bir mekanda oyuncu Burcu Binici ile yakalandı. Kahkahaların havada uçuştuğu sohbette, Lider Şahin'in Binici'ye bakışları dikkatlerden kaçmadı. İkilinin birbirine olan bakışları ve sohbeti akıllara "Yeni bir aşkın başlangıcı mı?" sorusunu getirdi. Aşk yaşadıkları konuşulan çiftten henüz bir açıklama gelmedi.

Didem Soydan'la olan ilişkisi kısa sürmüştü

Lider Şahin, geçtiğimiz sene yaz aylarında Didem Soydan ile aşk yaşamaya başlamış ancak ikilinin mutluluğu kısa sürmüştü.

Burcu Binici kimdir?

6 Temmuz 1986 yılında Erzurum'da dünyaya gelen Burcu Binici aslen Rize Hemşinli'dir. İlkokulu Ekrem Çiftçi İlköğretim Okulu'nda okuyan Burcu, lise eğitimini de Aydın Lisesi'nde tamamladı. Babasının Erzurum'a tayinin ardından, bir bankada 6 ay kadar çalıştı. Oyunculuk kariyerinin öncesinde ilaç mümessilliği, dansçılık gibi birçok farklı işlerde çalıştı.Anadolu Ateşi'nde de bir yıl kadar dans etti. 2007 yılında Bir Bulut Olsam dizisinde hayat verdiği "Gülengül" karakteri ile oyunculuk kariyerine ilk adımını attı.