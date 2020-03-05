Justin Bieber'dan olay açıklama çocuk kararını eşim verir!

Manken Hailey Baldwin ile 2018'de hayatlarını birleştiren Justin Bieber, Ellen DeGeneres'ın sorularını yanıtladı. Bieber, programın “Yakan Sorular” kısmında çiftin kaç çocuk yapmayı planladığına dair soruya, “Bunun Hailey’e bağlı olduğunu düşünüyorum, çünkü onun bedeni” şeklinde cevap verdi.

DeGeneres'ın Baldwin’in, ünlü şarkıcıya evdeyken nasıl seslendiği sorusuna Hailey’nin ona 'gugu' da dahil olmak üzere pek çok tuhaf şekilde hitap ettiği cevabını verdi.

'Eşimle rahat durmuyoruz' demişti

Bieber, Londra konseri sonrası eşi Hailey ile nasıl vakit geçirdiklerini soran bir hayranına, “Yani ben eşimle birlikteyken, tüm gün ne yaptığımızı tahmin edersiniz… İşler çok çılgın olabiliyor. Sadece bunu yapıyoruz” yanıtını vermişti. Ünlü şarkıcı, "Eşimle birlikte film izlemeyi ve takılmayı seviyorum" derken, “Kesinlikle rahat durmuyoruz” sözlerini de kullanmıştı.