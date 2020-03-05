search menu
search
close

Justin Bieber'dan olay açıklama çocuk kararını eşim verir!

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber katıldığı programda kaç çocuk istediği sorusunu “Bunun Hailey’e bağlı olduğunu düşünüyorum, çünkü onun bedeni” diye yanıtladı

Justin Bieber'dan olay açıklama çocuk kararını eşim verir!
-A A+

Manken Hailey Baldwin ile 2018'de hayatlarını birleştiren Justin Bieber, Ellen DeGeneres'ın sorularını yanıtladı. Bieber, programın “Yakan Sorular” kısmında çiftin kaç çocuk yapmayı planladığına dair soruya, “Bunun Hailey’e bağlı olduğunu düşünüyorum, çünkü onun bedeni” şeklinde cevap verdi. 

DeGeneres'ın Baldwin’in, ünlü şarkıcıya evdeyken nasıl seslendiği sorusuna  Hailey’nin ona 'gugu' da dahil olmak üzere pek çok tuhaf şekilde hitap ettiği cevabını verdi.

'Eşimle rahat durmuyoruz' demişti

Bieber, Londra konseri sonrası eşi Hailey ile nasıl vakit geçirdiklerini soran bir hayranına, “Yani ben eşimle birlikteyken, tüm gün ne yaptığımızı tahmin edersiniz… İşler çok çılgın olabiliyor. Sadece bunu yapıyoruz” yanıtını vermişti. Ünlü şarkıcı, "Eşimle birlikte film izlemeyi ve takılmayı seviyorum" derken, “Kesinlikle rahat durmuyoruz” sözlerini de kullanmıştı.

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Solunum yolu hastalıklarını gideriyor! Solunum yolu hastalıklarını gideriyor!
Organik
Ünlü oyuncudan kötü haber! Yoğun bakıma kaldırıldı! Ünlü oyuncudan kötü haber! Yoğun bakıma kaldırıldı!
Magazin
En Güncel Galeriler
Onları bir de filtresiz görün!
Onları bir de filtresiz görün!
Playboy kızı bu elbisenin altına bir de iç çamaşır giymeyince...
Playboy kızı bu elbisenin altına bir de iç çamaşır giymeyince...
Malkoçoğlu'nun Prenses Beatris'ine bir de şimdi bakın!
Malkoçoğlu'nun Prenses Beatris'ine bir de şimdi bakın!
Ünlü şarkıcıdan bir ilk! Yaş günü diye çıplak fotoğrafını paylaştı!
Ünlü şarkıcıdan bir ilk! Yaş günü diye çıplak fotoğrafını paylaştı!
Kardashian'dan dehşete düşüren cinsel ilişki itirafı!
Kardashian'dan dehşete düşüren cinsel ilişki itirafı!
Aşk-ı Memnu'nun Matmazel'inin son halini görenler şok oldu!
Aşk-ı Memnu'nun Matmazel'inin son halini görenler şok oldu!
Önceki Haberler
Sosyal medya ihaneti kolaylaştırıyor mu?
Sosyal medya ihaneti kolaylaştırıyor mu?
Bol şerbetli: Bademli şam tatlısı tarifi
Bol şerbetli: Bademli şam tatlısı tarifi
Hem lezzetli hem pratik: Fırında kıymalı patates püresi
Hem lezzetli hem pratik: Fırında kıymalı patates püresi
Bu yöntemle yüzünüzdeki tüylerden kurtulacaksınız!
Bu yöntemle yüzünüzdeki tüylerden kurtulacaksınız!
Murat Boz aşk iddialarına yanıt verdi!
Murat Boz aşk iddialarına yanıt verdi!
İhtiyaç duyulmayan eşyaları çalma dürtüsü bu hastalığın işareti!
İhtiyaç duyulmayan eşyaları çalma dürtüsü bu hastalığın işareti!
İlayda Akdoğan Türkiye'ye neden dönemediğini açıkladı!
İlayda Akdoğan Türkiye'ye neden dönemediğini açıkladı!
Öğretmen ilk bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturdu!
Öğretmen ilk bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturdu!
Yorumlar