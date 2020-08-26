Oyuncak ayıyla poz verip 'yeni sevgilim' diyen Çağla Şıkel'e yorum yağdı!

Çocuklarının babası Emre Altuğ ile boşandıktan sonra uzun süredir adı kimseyle anılmayan manken ve sunucu Çağla Şıkel, Instagram'dan yaptığı son paylaşımla gündem oldu.

"Çağla Şıkel ve yeni sevgilisi"

Sosyal medya hesabından eğlenceli bir paylaşıma imza atan Şıkel, büyük bir oyuncak ayıya sarıldığı pozunu "Çağla Şıkel ve yeni sevgilisi" notuyla paylaştı. Ünlü modelin bu eğlenceli göndermesine takipçilerinden çok sayıda yorum gelirken, Şıkel de bu yorumları yanıtsız bırakmadı. Şıkel, fotoğrafına "Boyu boyuna uygun", "Sizin boyunuzda olması onu efsane eniştemiz yaptı" ve "Boylu poslu yağız bir ayıcık" gibi yorumlar geldi. Şıkel, bu yorumlara kahkaha emojileriyle yanıt verdi.