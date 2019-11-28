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MasterChef jürisi Gary Rhodes 59 yaşında hayatını kaybetti!

İngiltere'de yayınlanan MasterChef programında jüri üyesi olan 59 yaşındaki ünlü şef Gary Rhodes, hayatını kaybetti. Haberi sosyal medyadan duyurdular.

MasterChef jürisi Gary Rhodes 59 yaşında hayatını kaybetti!
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İngiltere'deki MasterChef programında da jüri üyeliği yapan ünlü şef Gary Rhodes, Dubai'de hayatını kaybetti. Gary Rhodes'un ailesi acı haberi sosyal medyadan duyurdu. Ünlü şefin ölüm nedeninin ne olduğu ise henüz bilinmiyor. 

ÖLÜM NEDENİ HENÜZ  BİLİNMİYOR

Yapılan acı açıklamada "Rhodes ailesi harika bir eş, baba ve kardeş olan Gary Rhodes'un vefatını üzüntüyle duyuruyor." ifadeleri kullanıldı. Ünlü şefin ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor. 

DÖRT RESTORANI BULUNUYOR 

Dünyaca ünlü şef, Masterchef'in yanı sıra Hell's Kitchen ve Rhodes Around Britain programlarıyla da izleyenlerin karşısına çıkmıştı. Dubai'ye 2007 yılında yerleşen şefin, dünya çapında sahip olduğu dört restoranın başaşçılığını üstlendiği biliniyor. 

MasterChef jürisi Gary Rhodes 59 yaşında hayatını kaybetti!

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