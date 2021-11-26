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MasterChef yarışmacısı Araz Aknam'ın eşi ünlü voleybolcu Ece Alıcı çıktı

MasterChef Türkiye'ye sonradan dahil olan ve performansıyla kısa sürede dikkat çeken Araz Aknam'ın voleybolcu Ecem Alıcı ile evli olduğu çıktı.

MasterChef yarışmacısı Araz Aknam'ın eşi ünlü voleybolcu Ece Alıcı çıktı
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Masterchef Türkiye 2021 ana kadrosunda dahil olmak için mücadele eden Araz Aknam'ın özel hayatı da yarışmaya dahil olmasıyla gündem oldu. Araz Aknam'ın, voleybolcu Ecem Alıcı ile evli olduğu öğrenildi.

SARIYER BELEDİYESPOR'DA OYNUYOR

Profesyonel olarak voleybol oynayan Ecem Alıcı, bir dönem Galatasaray Voleybol Takımı forması da giymiş. Ecem Alıcı şimdilerde ise Sarıyer Belediyespor takımında oynuyor. Çift, haziran ayında dünyaevine girdi.

ARAZ AKNAM KİMDİR?

Araz Aknam, İran'ın Başkenti Tahran'da 26 Temmuz 1990 günü dünyaya gelmiştir. Babası İran Azerisi olan Araz'ın annesi Türk'tür. Tam adı, Araz Aghnami Aknam'dır. İran'da dünyaya gelen Araz, 6 yaşına kadar burada yaşayıp eğitim için İstanbul'a gelmiştir. Üniversiteden mezun olduktan sonra 2012 yılında Amerika'ya taşınmıştır. Araz, iyi derece İngilizce, Türkçe, Farsça ve Azerice bilmektedir. Türk Milli Amerikan Futbol Takımı'nda 90 numaralı formayı giydi.

Kaynak: Snob magazin

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