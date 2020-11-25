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Masumlar Apartmanı'nda Gülben'den Esra'ya korkunç hediye!

11. bölümüyle dün akşam ekranlara gelen Masumlar Apartmanı'na, kıskançlık krizine giren Gülben'in Esra'ya gönderdiği gözleri oyulmuş oyuncak bebek damga vurdu.

Masumlar Apartmanı'nda Gülben'den Esra'ya korkunç hediye!
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Başrollerini Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın paylaştığı Masumlar Apartmanı'na Gülben'in kendisine aşık olduğunu düşündüğü ve evlilik hayalleri kurduğu Esat için yaptıkları damga vurdu.

Gözleri oyulmuş oyuncak bebek yolladı!

Esat'ı her şeyden çok seven Gülben, kimseye haber vermeden evden çıkarak Esat'ın evine gitti. Eve gider gitmez temizlik yapmak isteyen Gülben, davranışlarıyla Esat'ı zor duruma soktu. Kardeşi Neriman'dan yardım isteyerek sosyal medya hesabı açtıran Gülben, Esat'ı da takip etmeye başladı.

"Esat'tan uzak durmazsan sonun böyle olur"

Esra'nın Esat ile çektirdiği bir fotoğrafı paylaştığını görünce öfkeden deliye dönen Gülben, oyuncak bebeğinin gözlerini oyarak "Esat'tan uzak durmazsan sonun böyle olur" yazılı bir notla Esra'nın çalıştığı radyoya gönderdi. O esnada İnci'nin yanına radyoya gelen Han, Gülben'in gönderdiği kutuyu görünce çok şaşırdı.

 

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