Yıllardır komada olan Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi

2014 yılında geçirdiği rahatsızlık sonrası uzun zamandır hastanede bilinci kapalı şekilde tedavi gören Kenan Işık'tan hayranlarına sevindirici haber geldi. Işık'ın eşi Beril Işık, sunucunun sağlık durumu hakkında çok kritik bir gelişmenin olduğunu ve olumlu yönde değişimlerin başladığını söyledi. Müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyuran Beril Işık, 'Kenan Bey söylenenleri duyuyor. Gözleri ile konuşuyor. fakat tepki veremiyor henüz' ifadelerini kullandı.

"GÖZLERİYLE İLETİŞİM KURMAYA BAŞLADI"

Müjdeli haberi Sabah'taki köşesinde duyuran Yüksel Altuğ, şunları söyledi: "Uzun süredir koma halinde tedavi gören usta oyuncu ve sunucu Kenan Işık'tan müjdeli haber var. Benim de Ergun Uyar'ın sosyal medya paylaşımıyla haberim oldu. Müjdeyi, Işık'ın vefalı eşi Beril Hanım vermiş.

Demiş ki: 'Kenan Bey söylenenleri duyuyor. Gözleri ile konuşuyor. fakat tepki veremiyor henüz. Yoğun bir biçimde fizyoterapi ve ergoterapi tedavisi görüyor. Bakışlarıyla etrafındakileri takip edebiliyor. Artık gözleriyle iletişim kurabiliyor. Tekerlekli sandalyesinde bazen tüm gün oturuyor. Vücudunu artık bütünüyle kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu.'"