Yeni imajına karar veremeyen Megastar Tarkan, takipçilerine danıştı!

Sosyal medya hesabında, pandemi nedeniyle saçlarını kestiremediğini ifade eden Tarkan, imaj konusunda kararsız kalıp, takipçilerine saçlarıyla ilgili ne yapması gerektiği sordu.

"Kestirmeli mi, uzatmalı mı?"

Koronavirüs salgını sürecinde saçlarını kestiremediğini ve uzadığını söyleyen Tarkan, takipçilerine danışarak, "Aylardır kestiremedim saçları. Bu pandemi döneminde son durumum bu. Ay ne yapmalı, kestirmeli mi, uzatmalı mı?" sorularını yöneltti.

Takipçileri uzun saçtan yana

Fotoğrafı kısa sürede binlerce yorum alan Tarkan, sevenlerine yanıt vererek, "Yorumlarınızın çoğu uzatmamdan yana galiba. Valla ben de özlemişim uzun saçlı olmayı. Belki de uzatırım tekrar" notunu yazdı.