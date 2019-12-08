Kakulenin faydaları neler astıma iyi geliyor!

Zencefilgiller ailesine mensup olan kakule tam bir şifa kaynağı. Birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor, vücuda faydaları saymakla bitmiyor. Yapraklarının ucundan elde edilen uçucu yağ, ilaç ve parfümlerin içeriğinde de kullanılıyor. Kakule hakkında tüm merak ettikleriniz haberimizde. İşte kakulenin daha önce duymadığınız yararları!

Ağız kokusunu gideriyor!

Eğer kötü nefes için her türlü yolu deneyip bir sonuç alamadıysanız, mutlaka kakuleyi deneyin. Güçlü bir baharat olma özelliği taşıyan kakule hoş bir kokuya sahiptir. Aynı zamanda iyi bir antibakteriyel olan kakule, ağızdaki bakterilerle mücadele ederek onları yok eder. Ağızdaki bakterileri yok ettiği için de ağız kokusunu önler. Ağızdaki mikropları azaltarak diş çürümesi, diş eti kanamalarını da en aza indirir. Aktarlarda sakız gibi bulunan kakule kapsüllerinden alarak ağız kokusunu hafifletebilir ve ağza ferahlık hissi verebilirsiniz. Ya da kakule tohumlarını sıcak suda demleyerek hazırlanan gargara ile ağzı çalkalayabilirsiniz.

Böbrekleri koruyor

Kakulenin idrar söktürücü özelliği çok yüksektir. Böbreklerde biriken kalsiyumu kaldırmanın yanı sıra kan basıncını düşürerek böbrek sağlığını korur. Düzenli olarak kakule tüketimi böbrek, mesane ve idrar sorunları gibi rahatsızlıkları giderir. Böbrek taşlarını azaltır. Nefrit, yanma veya ağrılı idrara çıkma ya da sık sık idrara çıkma gibi durumlarda da son derecede faydalı sonuçlar verir. Kısacası, kakule böbrek işleyişini geliştirmek için en iyi bitkilerden biridir.

Güçlü bir antioksidan!

Kakule en iyi antioksidan kaynaklarında biridir. Antioksidan özelliği sayesinde vücuttaki serbest radikallerin hasarına karşı vücudu korur. DNA’ya da zarar verebilen bu serbest radikaller, kakulenin içindeki antioksidanlar sayesinde savuşturuluyor. Bu muhteşem özelliği sayesinde kakule hem kalp sağlığını, hem cilt sağlığını koruyor hem de kan basıncını düşürme de son derece etkili oluyor.

Solunum yollarını ferahlatıp astıma iyi geliyor

Kakule astım, bronşit, öksürük ve soğuk algınlığı gibi solunum problemleri semptomlarının hafifletilmesine yardımcı olur. Akciğerlerin içindeki kan dolaşımını artırır. Ayrıca kakule iyi bir balgam söktürücüdür. Balgam söktürücü olduğundan göğüste meydana gelen tıkanıklığı giderir. Nefes almayı kolaylaştırır. İnflamasyona karşı savaşır ve mukozaları çözer. Kakule nezle için kullanılacaksa tozunu burnunuzla içinize çekmelisiniz.

Cilt sağlını destekler

Cilt bakımında kullanmak istiyorsanız kakule yağını tercih etmelisiniz. Kakule uçucu yağlara sahiptir. Bu uçucu yağlar ciltte bulunan lekeleri yok eder. Gözenekleri açıp temizleyerek akne, sivilce gibi ciltte oluşan döküntülerin oluşmasını engelleyebilirsiniz. İçerisinde bulundan antioksidanlar yaşlanmayı geciktirir. Parlak bir cilt görünümü elde edersiniz.

Nasıl kullanılır?

Mırra adı verilen kahve çeşidinde çeşni olarak kullanılır.

Kakule yağını aktarlardan temin edebilirsiniz.

Toz halindeki kakule yemeklerde, tatlılarda ve içeceklerde çeşni olarak kullanılır.

Kakule bitkisinden çay elde edebilirsiniz.