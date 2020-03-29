Meltem Miraloğlu kendisinden 48 yaş büyük eşiyle evliliği hakkında itirafta bulundu!

Hayat Devam Ediyor dizisi ile tanınan 33 yaşındaki oyuncu Meltem Miraloğlu, Amerika'ya yerleşerek 48 yaş büyük olan 80 yaşındaki Patrick Grady ile evlendi. Bu evliliği magazin gündemine bomba gibi düşen Miraloğlu, ilişkisi hakkındaki açıklamalarıyla herkesi şaşırttı.

"Evlendikten sonra baba-kız ilişkisi yaşadık"

Yaşadıklarıyla ABD basınının da dikkatini çeken Miraloğlu, Illinois eyaletine bağlı Cordova isimli köyde The Clinton Herald Gazetesi'nden bir gazeteciye konuştu. Evliliği hakkında samimi itiraflarda bulunan oyuncu, "Kuzenim Adem'in yanına Cordova'ya geldim ve Patrick ile tanıştım. Kendisi beni 'kızı' olarak görüp evine aldı. Patrick, iyi bir eş değil ama iyi bir baba. Evlendikten sonra baba-kız ilişkimiz değişmedi." dedi.

Miraloğlu, 81 yaşındaki Patrick Grady ile sadece 672 kişinin yaşadığı Cordova isimli köyde, tek katlı bir evde hayatını sürdürüyor.