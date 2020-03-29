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Haluk Levent'in koronavirüs yardım kampanyasına ünlüler büyük destek verdi!

Türkiye'de yayılan koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik zorluklar yaşayan ailelere yardım kampanyası başlatan Haluk Levent'e pek çok ünlü isimden destek geldi

Haluk Levent'in koronavirüs yardım kampanyasına ünlüler büyük destek verdi!
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Son dönemde yaptığı yardımlarla ve iyilik hareketiyle gündemde olan şarkıcı Haluk Levent, bu kez koronavirüsün etkilediği aileleri yanlız bırakmadı. Ahbap Derneği aracılığıyla birçok kişiye yardım ileten Haluk Levent, ekonomik zorluk yaşayan ailelere yardım yapılması için çağrıda bulundu. Levent'in çağrısına ünlü isimlerden destek yağdı.

Çağrısı çığ gibi büyüdü!

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile bu harekete herkesi davet eden ve bu dönemlerin dayanışma günü olduğuna dikkati çeken Haluk Levent, sosyal medya üzerinden, "Ben sizlerden daha hayırsever değilim. Sadece daha koordineliyim. Gelin Ahbap'ları siz de kucaklayın. Gün dayanışma günüdür! Bireysel değil hep birlikte hareket edelim. Sizi seviyoruz ve bekliyoruz" açıklamasında bulunmuştu. Haluk Levent'in çağrısı çığ gibi büyürken birçok sanatçı, sporcu arka arkaya destek açıklaması yaptı.

Ünlü isimlerden büyük destek yağdı

"Dayanışma günleri" adı verilen bağış kampanyasına İbrahim Çelikkol, Bulut Aras İyinemli, Hande Yener, Cenk Tosun, Merih Demiral, Umut Meraş, Caner Erkin, Mehmet Topal, Orhan Ovacıklı, Mert Hakan Yandaş gibi bir çok isim destek oldu.

Haluk Levent'in yardım kampanyasına destek veren isimler şöyle;

Murat Boz, "Dayanışma günleri" kapsamında tam 1000 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini açıkladı.

Hakan Balta ve eşi Derya Balta "Dayanışma günleri" kapsamında 706 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediklerini belirttiler.

Seda Sayan, "Dayanışma günleri" kapsamında 360 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini duyurdu.

Aras Bulut İyinemli, "Dayanışma günleri" kapsamında 100 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini ifade etti.

Hande Yener, "Dayanışma günleri" kapsamında 100 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini ilan etti.

Gökhan Gönül, "Dayanışma günleri" kapsamında 500 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini duyurdu.

İbrahim Çelikkol, "Dayanışma günleri" kapsamında 20 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini açıkladı.

Harun Kahraman, "Dayanışma günleri" kapsamında 350 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini belirtti.

Caner Erkin ve eşi Şükran Ovalı, "Dayanışma günleri" kapsamında tam 1000 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini belirtti.

Merih Demiral, "Dayanışma Günleri" için 500 ailenin gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini ilan etti.

Umut Meraş, "Dayanışma Günleri" için 200 ailenin gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini duyurdu.

Cenk Tosun, "Dayanışma günleri" kapsamında 250 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini açıkladı.

Mehmet Topal, "Dayanışma günleri" kapsamında 300 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini ilan etti.

Mert Günok, "Dayanışma günleri" kapsamında 265 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini ifade etti.

Umut Nayir, "Dayanışma günleri" kapsamında 300 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini belirtti.

Mert Hakan Yandaş, "Dayanışma günleri" kapsamında 35 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini belirtti.

Samsunspor'dan Yalçın Kılıç, "Dayanışma günleri" kapsamında 20 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini belirtti.

Samsunspor'dan İlyas Kubilay Yavuz "Dayanışma Günleri" için 20 ailenin gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini belirti.

Orhan Ovacıklı, "Dayanışma Günleri" için 40 ailenin gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini belirti.

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